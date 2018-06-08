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中央社

廈門台籍社區助理引爭議 當事人：非公務編制

中央社2018/06/08 17:27
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海8日電）中國廈門市海滄區日前聘請了35位台灣民眾擔任社區主任助理，引起適法爭議。對此，更早到廈門擔任此職務的李佩珍對中央社解釋說，他們都不隸屬於當地政府單位編制。

李佩珍是廈門最早的社區主任助理。她原本在台灣從事社區營造工作，2014年隨著台灣大學建築與城鄉研究發展基金會與海滄區政府的專案，來到廈門海滄工作8個月。專案結束後，她自己又多留3個月將專案收尾。

海滄區政府認為李珮珍的工作有作用，希望她留下來。李佩珍最後辭去在台灣的工作，海滄區政府以「政府購買服務」的方式每月付給她諮詢費，實質上等同薪資，但編制不隸屬海滄區政府。

去年底，海滄區又增聘7名台灣人為社區主任助理，目前一共有43名台籍社區主任助理，各自在海滄全部43個行政村和居民委員會工作。

李佩珍告訴中央社記者，2016年時她和海滄區長討論，當地與其推動台灣青年創業，還不如提供工作職位實用。

隨著對台政策陸續推出，海滄區也持續增聘，考量到兩岸關係條例的規範，陸方採取向個別人士購買服務的方式「聘用」，合約為期一年。

李佩珍表示，他們做的都是很基層的工作，但內容多樣，每個社區的狀況不同。進入這項工作的台灣人，有像她一樣是社區規劃師，或學建築、土木、社工、中文的，也有台灣的代課老師，30歲以下占了2/3。

李佩珍說，她想長期留在海滄，因為和當地人建立了感情，又可以發揮自己的專長，但有些年輕人剛畢業就來應徵這項工作，原因是父母希望他們能把握住這個工作機會。

在7日的記者會上，針對媒體的相關提問，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正說，社區是中國大陸城鎮地區基層組織，國人赴陸擔任社區主任助理，是否違反兩岸關係條例規定，須依照當事人所擔任職務的工作內容性質，有無報酬，是否為諮詢性、常態性、名譽性，是否有固定編制而定。（編輯：朱建陵）1070608

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