廈門台籍社區助理引爭議 當事人：非公務編制

（中央社記者張淑伶上海8日電）中國廈門市海滄區日前聘請了35位台灣民眾擔任社區主任助理，引起適法爭議。對此，更早到廈門擔任此職務的李佩珍對中央社解釋說，他們都不隸屬於當地政府單位編制。

李佩珍是廈門最早的社區主任助理。她原本在台灣從事社區營造工作，2014年隨著台灣大學建築與城鄉研究發展基金會與海滄區政府的專案，來到廈門海滄工作8個月。專案結束後，她自己又多留3個月將專案收尾。

海滄區政府認為李珮珍的工作有作用，希望她留下來。李佩珍最後辭去在台灣的工作，海滄區政府以「政府購買服務」的方式每月付給她諮詢費，實質上等同薪資，但編制不隸屬海滄區政府。