漫畫基地畫武談俠 細說台漫武俠經典魅力

1960年代後，台灣漫畫閱讀市場興盛，各類別作品產量豐富，其中獨樹一格的武俠漫畫更風行一時，造就台灣漫畫史一段全盛時期，其中以「諸葛四郎」系列家喻戶曉的葉宏甲、「小俠龍捲風」嶄露頭角的陳海虹、擅長編劇的漫畫家游龍輝、畫風奔放隨興的淚秋（本名許幸修），以及2017年金漫獎特別貢獻獎得主許貿淞等人，當時皆揮灑出一片漫畫武林。

文化部規劃台灣首座「漫畫基地」作為台灣漫畫創作交流、跨界媒合及展示行銷的場所，預計7月底啟動營運前，規劃舉辦前導特展「臺漫時光機－畫武談俠」，今天在台北華山文創園區舉行宣傳記者會。

（中央社記者江佩凌台北8日電）漫畫基地預計7月底啟動營運，今天先在台北華山園區舉行前導特展暖身，以台灣武俠漫畫為主軸，介紹5名經典武俠漫畫家並展出眾多珍貴手稿及史料，讓民眾重溫過往武俠漫畫魅力。

對於以武俠漫畫類別作為展覽主題，策展人王佩迪表示，台漫早期有鄉土、兒童、幽默漫畫等類型，其中最特別的就屬武俠漫畫，而在當時受政治思想壓迫氛圍而感到鬱悶的台灣人，看到武俠漫畫裡的大俠伸張正義、打擊壞人，對於人民來說有所抒發的功用，因此武俠漫畫更具有其社會性意涵存在。

超過70歲的游龍輝今天受邀出席記者會表示，過去很多人喜愛畫漫畫，可惜台灣過往常把漫畫說成兒童讀物，因此要以漫畫養家活口幾乎非常困難。如今風氣轉變，漫畫不必經過政府控制審核得以自由發揮創作，對於有志於這份工作的人，他樂意盡最大力量來幫助大家。

「走進漫畫世界，總是讓人特別興奮」，文化部次長丁曉菁今天出席致詞時提到，她跟漫畫的關係從讀者開始，如今因工作重新銜接漫畫展開密切的關係，欣賞原稿時還發現，游龍輝筆下的男主角和本人更有幾分神似，感到十分驚喜。

丁曉菁表示，台灣漫畫在眾多前輩漫畫家手中，寫下眾多精采篇章，如今更有畫「大仙術士李白」的漫畫家葉名軒傳承詮釋武俠精神，在文化部一連串政策支持、扶育下，盼民眾能感受台灣漫畫創作力與文化內涵。

「臺漫時光機－畫武談俠」由漫畫家米奇鰻擔任導演，展區分為三大主題，分別為日治時期與戰後台漫所受到的各方影響與年代紀錄、武俠漫畫興盛時期的經典重現，以及跨界至電影、電視劇、舞台劇的武俠漫畫與新生代武俠漫畫作品，展出至7月7日。（編輯：黃于）1070608