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中央社

康和證去年獲利創20年高 今年估6月轉盈

中央社2018/06/08 17:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北8日電）康和證券今天召開股東常會，由於去年受惠台股萬點行情，每股稅後純益(EPS)新台幣1.15元、創下20年來新高，但今年前5月小虧0.09元，董事長鄭大宇說，6月就會轉盈。

康和證股東會通過去年財報及股利分配案，每股配發0.8元股利，包括現金股息0.25元、股票股利0.55元，股利水準則創2001年以來新高；鄭大宇表示，康和證以發展成為兩岸三地最佳金融服務的標竿企業為願景，透過啟動新種業務的申請、創造更多新商機，充分實現投資銀行的價值。

鄭大宇指出，康和證將持續透過全面行動化的數位服務平台，引導企業轉型，訓練員工運用金融科技，成為全方位金融理財專業人才，創造更多元的收入來源；康和證也規劃申請轉投資成立創投公司，藉由與承銷業務相互合作，輔以研究團隊協助，尋找有潛力的企業，在Pre-IPO階段進行投資，獲取跨產業商機並追求獲利報酬。

鄭大宇強調，康和證自創金融科技藍海，以客戶需求為導向，透過軟體系統與硬體設備的不斷精進，提供客戶有感的服務，更領先同業獨家創新技術，未來將聚焦「研究」及「資訊」，啟動「自營」、「承銷」、「經紀」3大主要核心事業的獲利引擎，整合內部資源，精準發揮團隊力量。(編輯：陳永昌)1070608

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