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中央社

越南傳示威遊行 辦事處籲台商提高警惕

中央社2018/06/08 17:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內8日電）越南網路訊息指出，部分民眾計劃10日上午在重要省市集結參與示威遊行，對政府所提的「經濟特區法」草案，延長外商租地年限表達抗議。駐河內台北經濟文化辦事處發文提醒台商注意安全。

越南「經濟特區法」草案中，擬設立3個經濟特區，選址北部沿岸的廣寧省雲屯縣（Van Don）、中部慶和省北雲峰縣（Bac Van Phong）及南部堅江省富國島（Phu Quoc），計畫給予外商租地期限最長延至99年等優惠。

由於越南現行法律規定，外商在越南投資經營，租地期限一般為50年，特殊情況可申請延期，但最長不超過70年。

越南民眾認為，外國投資者在經濟特區獲得土地使用權的期限太長，可能對國家領土主權、政治、移民管理等問題產生不利影響。

也有民眾指出，中國一直企圖實行領土擴張政策，這項規定若生效，來自中國的投資者與勞工將湧入這3個具有戰略地位的經濟特區，勢必產生不利影響。

越南國會近日在河內召開會議討論這項草案，預計在15日批准通過這項草案。

根據網路訊息，部分民眾發起於10日上午8時在河內、峴港（Da Nang）、芽莊（Nha Trang）與胡志明市等地集合參與示威遊行，對經濟特區法草案表達抗議，並已以網路方式進行串連。

駐河內台北經濟文化辦事處今天指出，掌握越南民眾計劃上街示威遊行的資訊後，經向越南公安單位反映此消息，並請越政府務必保護旅越台商的人身及財產的安全，獲得越南相關安寧單位積極正面回應。

辦事處建議旅居越南台商保持低調，平靜以對，如有任何事情，請隨時撥辦事處緊急聯絡電話。辦事處也將繼續關注示威遊行的情勢，並與越南公安單位保持密切聯繫。（編輯：高照芬）1070608

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