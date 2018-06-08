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Computex直擊/電競成桌機救星？開啟後PC時代

記者易皓瑜／台北報導2018/06/08 18:12
▲Computex 電競展區展出多種軟硬體以及多樣電競周邊商品。（圖／Computex 提供）
▲Computex 電競展區展出多種軟硬體以及多樣電競周邊商品。（圖／Computex 提供）

隨著電競產業近年火熱發展，甚至被列爲正規運動項目，市場上相關軟硬體及周邊產品也如雨後春筍般出現。全球 PC 廠商紛紛搶搭電競熱潮，推出各式電競主機與周邊產品。

荷蘭市調機構 Newzoo 指出， 2018 年全球電競產值可望來到 9 億 560 萬美元（約 262 億新台幣），年成長高達 38% ，這促使科技大廠如華碩、微星、 ZOTAC 等皆推出兼具高規格以及輕量外觀設計的硬體產品，翻轉了傳統電競機台厚重的刻板印象。


▲微星超輕量筆電 MSI GS 650 有別傳統電競 PC ，主打結合電競面板與輕量外型。（圖／微星提供）

如微星科技推出全球首款搭載 144Hz 極窄邊框螢幕的 MSI GS65 Stealth Thin 電競筆電，主打 144Hz 、 7ms IPS 等級電競面板的結合以及輕薄外型，讓玩家更易於攜帶。


▲華碩 ROG 電競遊戲手機，將輕便的手機裝置化身全新遊戲主機。（圖／華碩提供）

而華碩推出的高階 ROG 電競遊戲手機，將輕便的手機裝置化身全新遊戲主機，顛覆了傳統手機的印象，透過手機結合大螢幕、網路線、擴充記憶體等功能，讓手機遊戲能夠自由轉換於桌機介面。

科技廠商投入電競的研發與創新應用，也間接帶動了 PC 上中下游生產線，提升電競產值，也為成長趨緩的 PC 產業注入一股活水，開啟了「後 PC 時代」。

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