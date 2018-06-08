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〈新光金股東會〉小股東質疑李紀珠薪酬過高 吳東進力

鉅亨網2018/06/08 17:43
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新光金控 (2888-TW) 今 (8) 日舉行股東會，副董事長李紀珠的薪酬案成為小股東討論焦點，有股東質疑為何她職位減少卻要加薪，薪資甚至還高過董事長吳東進的薪資，吳東進表示，李紀珠工作上是拚命三娘且人脈深厚，認為任用她「物超所值」。

根據目前已揭露的金控年報中，中信金總經理吳一揆年薪上億元最高，再來是身兼開發金總經理的中國人壽董事長王銘陽，去年薪酬在 5000 萬至 1 億元，而新光金副董李紀珠年薪則在 3000 萬至 5000 萬之間，富邦金總經理韓蔚廷、國泰金總經理李長庚也都在此級距。

對此，小股東質疑，李紀珠原本是新光金控、新光人壽副董事長，並兼新光金控總經理 3 個職務，但在 3 月中旬請辭金控總座職務後，現在剩 2 個職務，為何還要加薪？副董事長的薪資是否高過董事長？而且相較於國泰金所有董事經理人加起來的薪酬占稅後純益占 0.28%，新光金薪酬占稅後純益卻達 1.41%，還要為李紀珠加薪，無法接受。

但是資深股民阿土伯則持不同意見，他說，之前傳李紀珠要辭職，讓外界對新光金信心、和股價通通打折，李紀珠來了之後，新光金股價從 7 元變 13 元，漲了將近 1 倍，阿土伯強調，「我們要用人才，不要用奴才，用奴才沒什麼用。」

吳東進也表態力挺李紀珠，他表示，自從李紀珠來新光金後，各項數據都向上成長，雖然不是她一個人的功勞，但李紀珠的貢獻，他比誰都清楚。吳東進並形容李紀珠的工作態度是拚命三娘。

吳東進進一步表示，李紀珠人脈深厚，只要手機打出去，許多中國、台灣學術界人士都會接，也願意把人際關係用在她的工作上，而且她很有深度，也協助發現許多原本看不到的問題，就幫公司省下很多成本，所以任用她是「物超所值」。

吳東進指出，李紀珠的薪資是經過薪酬委員會通過的，也是有考量外界水準的。至於副董薪資高於他這個董座，吳東進表示，今年不只對副董加薪，對員工也會加薪，至於自己的薪水比副董低，他表示也期待薪酬委員會對於董事長薪水可以調一下，但他也不急。

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