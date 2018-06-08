〈彰銀股東會〉等待美升息強化布局 評估前進越南和休

彰銀 (2801-TW) 今 (8) 日舉行股東會，針對接下來營運布局，彰銀董事長張明道會後表示，目前美元債券持有部位不高，若美國聯準會升息，彰銀會持續布局；而海外布局上，馬尼拉分行將於 7 月初開業，南京子行預計第 3 季開業，目前內部也在評估前進越南和美國休士頓增設據點的可能性。

彰銀今日舉行股東會，短短一個小時就結束，創 20 年來最快結束的紀錄，對此，張明道表示，股東們非常努力，而彰銀也持續穩定成長。彰銀前 5 月稅前盈餘 63.7 億，年成長 8.8%，創歷年同期新高。