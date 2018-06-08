揚明光5月營收5.49億元 創3年半來新高年增逾4

揚明光 (3504-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收 5.49 億元，創 3 年半來新高，月增 9.76%，年增 44.2%。揚明光指出，4、5 月營收成長，主要在第 2 季產品按照時程出貨，同時第 2 季營收規模擴大挹注獲利，第毛利率將可力守 20% 水準以上。

揚明光指出，微投影光學模組市場需求持續加溫，新機種進入量產擴張階段、智能家居新監視鏡頭開始放量出貨、貨架顯示器 3 月完成試產，4 月開始進入穩定量產並開始出貨、業務用 3D 列印機 4 月試產，並在 5 月中進入量產；若材料與零組件產能擴增與供應速度能依計畫落實，第 2 季出貨可望較第 1 季成長，出貨表現將優於 2017 年下半年。

揚明光去 (2017) 年第 4 季微投影組出貨大增，挹注單季獲利由虧轉盈後，結束連 7 季虧損，今年首季持續獲利。揚明光股價今天以 152.5 元作收，創波段新高，成交量放大到 1.85 萬張，此收盤價仍低於 2010 年以每股 178 元辦理現金增資的價格。

揚明光 2017 年稅後虧損 1.49 億元，每股淨損 1.31 元，連續 2 年虧損，公司日前董事會也決議不配發股利。揚明光學將在 6 月 14 日召開股東會。