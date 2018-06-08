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中央社

齊柏林逝世週年前夕 看見˙齊柏林基金會成立

中央社2018/06/08 17:34
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北8日電）帶領所有人以空拍俯瞰視角「看見台灣」的導演齊柏林逝世即將屆滿週年，今天下午，齊柏林的家人、生前夥伴與好友齊聚一堂，正式宣告「看見˙齊柏林基金會」成立。

在基金會成立記者會上，歌手昊恩率先領唱齊柏林生前最愛的「太巴塱之歌」，並邀請全場一起合唱，場面動人。接著，基金會藉由一支影片帶領所有人回憶齊柏林、了解基金會的創始初衷。

影片由齊柏林好友、導演吳念真旁白配音，他低穩感性的嗓音，帶著所有人再度看見齊柏林帶給台灣的震撼與感動。

吳念真在影片裡說，「是他在雲的高度上，用鳥一般的眼睛帶領我們看見台灣，只是當感動的溫度還在，他卻意外隨著失去翅膀的鐵鳥掉落，落在這塊他始終關懷的土地上。」「我們惦記著他未能完成的願望，希望找到、養成更多齊柏林，未來能跟他一樣，把對這島嶼的愛與關懷變成堅定信念。」

巧合的是，去年的今天、在同一個場地，是「看見台灣II」開拍記者會。基金會董事長、開啟了齊柏林空拍人生的歐晉德，一上台就笑說，成立記者會落在這一天，有點陰錯陽差，本來預計是在週年當天，後來因為場地、時間等複雜關係才選定了今天。

歐晉德說：「我猜，他一定會想，幹嘛挑那麼傷感的時刻，我們要往前看。去年，他抱了一個很大期望，希望用更高角度、更遠視野看到世界的台灣，我們完全沒想到，兩天後他跟陳冠齊夥伴一起離開了，但我想，他的夢是不會中止的。」

歐晉德並說：「他愛這塊土地的心，他過去所有的奉獻，仍然在很多人心中發芽。他有過很多困難時刻，但每個困難卻帶來更多的熱情，我們今天也是抱著這樣的心情，想一步步往前走。」

基金會執行長、也是齊柏林生前工作夥伴萬冠麗，憶起日期的巧合，在致詞時也不禁哽咽，她說：「去年站在這裡，是欣喜的心情，因為要開拍，今年站在這裡，卻是悼念故人，為他成立基金會。主角同樣是他，卻是天人永隔的遺憾。」

談及基金會成立原由，萬冠麗表示，「當我看到他防潮箱內有近30萬張照片、無數影像素材，而我們只有8000張數位化上線，我知道，接下來責任要開始了。」透過基金會的成立，「讓大家一起完成看見台灣、守護家園的理念，我衷心希望人人都可以是齊柏林。」

承繼了父親開朗、風趣特質的齊廷洹，以一家之主的姿態代表致詞，他說自己今天特別穿了父親幫忙訂製的半套西裝，「只有上半套，因為下半部穿不下了。」

話鋒一轉，齊廷洹也表露了感性面貌，他領著家人對所有幫忙父親、協助成立基金會的朋友們鞠躬致謝，他說，這一年太快了，也真的很慢，「白天過得特別快，上班、開會，時間就過了，等到晚上剩我自己一人時，好像又過得特別慢。能順利在這又快又慢的一年走過來，真的要感謝大家。」

齊廷洹表示，他希望父親的東西未來不只是放在一個空間被大家看，也不想因此盈利、獲利，「我只希望有更多人跟他一樣看見台灣。成立基金會只是開始，希望未來能亙古綿長，繼續走下去。」（編輯：管中維）1070608

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