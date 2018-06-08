NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈M17掛牌　募資金額縮水30%控兄為家產殺母　結果是她見死不救8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

聯發科5月營收重回200億元以上 月增7.3% 6

鉅亨網2018/06/08 17:39
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(8)日公告 5 月營收，達 204 億元，月增 7.32%，年增 10.68%，重回 200 億元以上水準，4、5 月營收已達 394.21 億元，距離第 2 季財測營收僅有 162-202 億元缺口，代表 6 月營收營收約會向下修正，但仍有機會維持在接近 5 月水準，聯發科前 5 月營收已達 890.75 億元，較去年同期小幅下滑 3.46%。

聯發科第 2 季營運看法正向，行動運算平台出貨可望成長，平板晶片加上智慧型手機晶片，出貨約達 9000 萬至 1 億套，較第 1 季成長，整季營收估達 556-596 億元，季增 12-20%，其中新晶片 P60 獲不少手機廠採用，日前推出的 P22，也同樣獲 Vivo、OPPO 等手機廠導入，帶動營運逐步向上。

法人表示，聯發科日前推出的 P22 成本結構更好，採台積電 12 奈米製程生產，並導入 AI 應用到中低階平價手機，成本結構較同業具優勢，今年出貨量看 5000-6000 萬套，將超越 P60 出貨總量 3000 萬套。

聯發科第 2 季出貨智慧型手機晶片中，搭載高毛利率數據機比重也偏多，毛利率同步看升，執行長蔡力行預估，今年全年毛利率目標 37-39%，下半年單季有機會見到 4 字頭，營運動能持續加溫。

聯發科日前也推出 5G 晶片 M70，技術與產品預計明年可望到位，而市場矚目的部份集中在聯發科的 ASIC 晶片業務上，據悉最快明年有機會打入蘋果供應鏈，有機會成為蘋果 iPhone 的數據機晶片供應商。

就下半年而言，執行長蔡力行日前強調，下半年營運表現正向，全年仍是審慎樂觀，法人認為，隨著新手機晶片出貨帶動，且成本結構優於同業，聯發科營運可望緩步向上。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字聯發科手機晶片營收p22p60oppovivoiphoneheadline
負面消息頻傳 傳德意志銀行...原料單價揚+業績旺 美琪瑪...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan