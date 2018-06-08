聯發科5月營收重回200億元以上 月增7.3% 6

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(8)日公告 5 月營收，達 204 億元，月增 7.32%，年增 10.68%，重回 200 億元以上水準，4、5 月營收已達 394.21 億元，距離第 2 季財測營收僅有 162-202 億元缺口，代表 6 月營收營收約會向下修正，但仍有機會維持在接近 5 月水準，聯發科前 5 月營收已達 890.75 億元，較去年同期小幅下滑 3.46%。

聯發科第 2 季營運看法正向，行動運算平台出貨可望成長，平板晶片加上智慧型手機晶片，出貨約達 9000 萬至 1 億套，較第 1 季成長，整季營收估達 556-596 億元，季增 12-20%，其中新晶片 P60 獲不少手機廠採用，日前推出的 P22，也同樣獲 Vivo、OPPO 等手機廠導入，帶動營運逐步向上。