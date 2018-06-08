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中央社

快時尚喻現代愛情 對比今昔作文成範本

中央社2018/06/08 17:42
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）曉明女中林盈杉會考作文以快速時尚擠壓手作市場來對比，拿6級分，被選為全國範本。作文用快時尚帶出現代人愛情，反觀舊時一生只夠愛一個人，點出這世代追求快速背後的犧牲。

就讀台中曉明女中的林盈杉說，看到題目後，依序擬定要放入文章的元素後，才提筆撰寫，考試時她因生病發燒，在腦袋混沌的狀態下，寫下了這篇文章。

文章中，林盈杉先是列舉這個時代總是追求快速，從古早大灶到速食餐飲，從飛鴿傳書到光纖上網，從慈母手中線到快速時尚，列舉多個事物因時代轉變的變化。

林盈杉將朋友的爺爺擬化為自己的爺爺，敘述爺爺耗時耗力手工打造的飾品，敵不過工廠直接將生鐵倒進模具中，在如吊臘肉的旋轉盤上噴漆，「一條條沒有靈魂，只有美艷空殼的項鍊就完成了。」

林盈杉表示，手作才會有溫度，她自己也喜歡手作飾品。平時喜歡寫信給海外朋友，「雖然郵資有點貴，但收到信的人會很愉快」。

她以飾品帶出愛情，文中描述，「從前的火車跑得很慢，時鐘上的指針走得很慢，一生只夠愛一個人」，對比「現在的交通發達迅速，戀人總是見面得多，說話的少，一生在愛情港口的情人來無蹤去無蹤。」

喜歡復古電影的林盈杉指出，她喜歡早期情人們相約冰果室，在浪漫燈光下牽手、聊天，比起現代人約會都是吃飯拍照、打卡上傳，連愛人的時間都沒有。

留著過肩長髮、帶粗框眼鏡的林盈杉喜歡看書，更喜歡寫作文，寫作時可以把自己的想法寫出來。不用寫上自己的名字，別人只會閱讀文章內容，平常喜歡聽別人的故事，將別人的經驗化作自己的經驗，融入寫作中。

國三後，林盈杉每3天就會寫一篇作文，有靈感時1天會寫兩篇，嘗試不同的題目練習手感，喜歡到圖書館，涉獵各式各樣的書籍，曾經十分瘋迷哈利波特。

「背佳句就像是買網購一樣，會和別人撞衫」，林盈杉這麼說。她喜歡閱讀新詩、儒家經典，也喜歡詩經、樂府詩集，更喜歡將古典詩詞寫進作文中，帶出文章的意象。

林盈杉指出，會考寫作時，因看錯了時間，鐘響時只能劃下句點，平常模擬考作文成績多是4或5級分，沒想過會考可獲得6級分，接到大考中心來電通知，接起電話，還想著是詐騙集團嗎。(編輯:陳政偉/卞金峰)1070608

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