NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈中市公部門暑期工讀　今抽籤Kimiko58公斤內臟脂肪1%8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

國二中輟打架逃家的問題學生　會考作文五級分

記者黃文博／台南報導2018/06/08 19:16
▲吳俊這次會考作文五級分，校長和導師都非常滿意。 （圖／永康國中提供，2018.06.08
▲吳俊這次會考作文五級分，校長和導師都非常滿意。 （圖／永康國中提供，2018.06.08

永康國中這幾年在技藝教育、藝術才能、體育競技方面在台南市數一數二之外，學習力也在全校師生的努力之下，整體素質提升，在加A減C方面都有亮麗的成績；國二中輟打架逃家，曾經是父親眼中問題學生的吳俊璋，在導師林美玲持續關心下，這次會考拿到4B外，作文更達到五級分。

永康國中經歷這些年的努力，藉由大數據分析，進行滾動式修正、改善，今年全校整體的會考成績又比去年更進一步，除了仍維持二十幾位5A的同學之外，全科達B++以上佔全體畢業生一成五，數學達精熟程度者超過全國標準。

這群優秀表現的孩子，不乏完全沒在外補習、完全靠學校老師指導與自己本身努力的學生，吳承恩同學就屬於靠自己努力獲得5A（3A++）的優秀成績，而總統教育獎姜以琳同學雖然肢體不便，亦靠著自己的恆心毅力拿到4A1B++的成績，朝著目標台南女中繼續努力。

普通班林沛鈺同學的美術作品是美展全國特優，雖然是單親由阿公照顧，但平時乖巧懂事、用功讀書，除了希望在藝才班特招能考上之外，會考成績也有3A2B++佳績；廖冠登同學是新住民子女，因為父母重視教育，這次會考也拿到5A的成績；社會各界重視弱勢家庭的照顧，這群孩子也很爭氣，中低收入戶王郁筑是新住民子女，本次會考拿到3A2B++成績。

313吳俊璋同學曾經在國二的叛逆時期中輟、打架、逃家，是父親、老師眼中的問題學生，在導師林美玲老師持續不斷地關心、輔導之下，國三步入正軌，這次會考拿到4B及作文五級分的好成績，俊璋希望能以這樣的成績考上理想的高職-新化高工。

關鍵字永康國中吳俊璋林美玲新化高工
12年國教志願選填　中市專線諮詢嘉市大同國小傳意外　8學生受傷

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan