國二中輟打架逃家的問題學生　會考作文五級分

永康國中這幾年在技藝教育、藝術才能、體育競技方面在台南市數一數二之外，學習力也在全校師生的努力之下，整體素質提升，在加A減C方面都有亮麗的成績；國二中輟打架逃家，曾經是父親眼中問題學生的吳俊璋，在導師林美玲持續關心下，這次會考拿到4B外，作文更達到五級分。

永康國中經歷這些年的努力，藉由大數據分析，進行滾動式修正、改善，今年全校整體的會考成績又比去年更進一步，除了仍維持二十幾位5A的同學之外，全科達B++以上佔全體畢業生一成五，數學達精熟程度者超過全國標準。

這群優秀表現的孩子，不乏完全沒在外補習、完全靠學校老師指導與自己本身努力的學生，吳承恩同學就屬於靠自己努力獲得5A（3A++）的優秀成績，而總統教育獎姜以琳同學雖然肢體不便，亦靠著自己的恆心毅力拿到4A1B++的成績，朝著目標台南女中繼續努力。