首屆政府服務獎名單公布　國軍新竹地區醫院獲殊榮

（軍聞社記者陳映竹臺北8日電）中華民國國家發展委員會今日公布第1屆「政府服務獎」得獎名單，國軍新竹地區醫院於174個參獎機關中脫穎而出，榮獲整體服務類機關獎，展現國軍醫院努力創新服務、提升服務效能的成果。

中華民國國家發展委員會表示，「政府服務獎」是為獎勵落實方案績效卓著機關、樹立標竿學習楷模、擴散優質服務效益、帶動政府服務全面躍升而舉辦，評審委員是由國發會遴聘學者專家、企業界、民間團體代表或為民服務業務主管機關人員擔任。

今年首屆經初審及決審階段，從174個參獎機關中評選出30個得獎機關，包含新北市政府警察局、國軍新竹地區醫院、中華郵政股份有限公司高雄郵局等20個整體服務類機關，以及內政部國土測繪中心（測繪臺灣用心深耕–打造國家電子地圖）、臺南市政府衛生局（科技防疫現代蚊清）等10個專案規劃類機關。