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首屆政府服務獎名單公布　國軍新竹地區醫院獲殊榮

軍聞社2018/06/08 17:42
軍聞社 / NOWnews
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（軍聞社記者陳映竹臺北8日電）中華民國國家發展委員會今日公布第1屆「政府服務獎」得獎名單，國軍新竹地區醫院於174個參獎機關中脫穎而出，榮獲整體服務類機關獎，展現國軍醫院努力創新服務、提升服務效能的成果。

　中華民國國家發展委員會表示，「政府服務獎」是為獎勵落實方案績效卓著機關、樹立標竿學習楷模、擴散優質服務效益、帶動政府服務全面躍升而舉辦，評審委員是由國發會遴聘學者專家、企業界、民間團體代表或為民服務業務主管機關人員擔任。

　今年首屆經初審及決審階段，從174個參獎機關中評選出30個得獎機關，包含新北市政府警察局、國軍新竹地區醫院、中華郵政股份有限公司高雄郵局等20個整體服務類機關，以及內政部國土測繪中心（測繪臺灣用心深耕–打造國家電子地圖）、臺南市政府衛生局（科技防疫現代蚊清）等10個專案規劃類機關。

　中華民國國家發展委員會指出，整體服務類旨在鼓勵日常業務直接、高頻率接觸民眾提供服務的機關全方位提升服務效能，針對機關於基礎服務、服務遞送、服務量能、服務評價及開放創新等面向展現的績效進行評獎；專案規劃類則在鼓勵機關掌握社經發展趨勢，發掘關鍵公共問題，或就該機關與第一線機關服務問題，規劃專案推動執行，據以務實解決，針對機關規劃專案的問題分析、規劃內容、推動成效及開放創新等面向進行評獎，獲獎單位皆實至名歸。

　頒獎典禮將於6月25日（星期一）下午2時於公務人力發展學院卓越堂舉行，獲獎機關由行政院頒發「政府服務獎」獎座及團體獎金新臺幣8萬元。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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