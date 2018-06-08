齊柏林基金會落腳淡水 與台灣的戀愛持續進行式

（中央社記者汪宜儒台北8日電）「看見˙齊柏林基金會」今天對外宣告成立，以「看見台灣，守護家園」為理念，期許「人人都可以是齊柏林」。未來，基金會將落腳淡水，齊柏林影像圖書館的位址則在淡水老街尾段的得忌利士洋行。

「看見˙齊柏林基金會」由歐晉德擔任董事長，董事名單包括阿布電影公司董事長萬冠麗、導演吳念真、緯創人文基金會董事長林憲銘、震旦文教基金會董事長袁蕙華、富邦文教基金會董事蔡陳藹玲、齊柏林的兒子齊廷洹。

同時是基金會執行長的萬冠麗在簡報時特別說明基金會未來的四大宗旨為「永續、傳承、扎根、志業」。她回憶齊柏林生前經常說的一句話是：「我跟台灣的土地，談了一場戀愛。」她說，基金會的成立，是希望大家能更多看見、看見更多關於台灣的美麗與哀愁，「希望我們都是台灣土地一生一世的戀人。」