節能產品出貨成長 中光電5月合併營收46.63億

中光電 (5371-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收 46.63 億元，月增 6%，年增 23%，主要來自節能產品中 EMS 出貨成長帶動，但整季仍屬淡季，預估 6 月節能產品出貨約與 5 月相當；影像產品部分，6 月出貨在標案出貨帶動下，預估月增可達 1 成，第 2 季整體出貨可望較首季及去年同期成長；累計前 5 月合併營收 214.42 億元，年增 8%。

中光電指出，影像產品 5 月整體出貨量約 10.3 萬多台，因 3-4 月份標案及運動賽事帶動燈泡機種大量鋪貨，基期墊高，造成 5 月出貨量月減 14%；5 月影像產品合併營收約 14.4 億元，由於固態光源及工程機種出貨比重增加，平均單價較 4 月增加 8%，因此營收僅月減 8%。