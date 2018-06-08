國中會考5A++ 薑農女兒對政治感興趣

（中央社記者盧太城台東縣8日電）107年國中教育會考成績公布，台東女榜首、東海國中林翊茹獲得5A++，父親是薑農，但她對政治有興趣，以後想唸政治系，希望能讓台灣的政治更好。

今年國中會考成績，台東縣共有36位學生成績達5A以上，新生國中就有22位，其中蔡宗翰5A++；東海國中有9人，當中林翊茹5A++；育仁中學2人，當中陳楷勳5A++。另外，關山、池上、寶桑國中各有1人5A。

新生國中校長林銘欽表示，今年新生國中會考成績5A學生雖然增加2位，但是成績出現C（待加強）的學生也很多，「減C計畫」未如預期，主要是因為台東今年首次有高中職免試入學影響。