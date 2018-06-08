控兄為家產害母墜樓　一封簡訊揭她見死不救真相

綜合媒體報導， 60 歲楊姓婦人和兒女同住在北市汀州路一間透天厝， 2016 年 10 月 25 日上午，馬女買便當回家後，發現母親頭下腳上地倒臥在 1 、 2 樓的樓梯間，頭部滲出大量鮮血，警方獲報到場時，楊婦已死亡多時。

台北市一名楊姓婦人 2016 年間從自家樓梯摔落身亡，楊婦的馬姓女兒指控哥哥為爭奪家產把母親推下樓，馬男則矢口否認。台北地檢署調查後也查無馬男涉案事證，但意外發現馬女在案發前 30 小時曾傳簡訊給牧師表示「媽媽摔下樓，關節都變形了」，認定馬女知道母親墜樓卻未報案求救，耽誤送醫急救時機，今（ 8 ）日依遺棄致死罪將她起訴。

案發後，馬女指控哥哥為爭奪上億元家產把母親推下樓，但馬男矢口否認，表示案發時自己在 2 樓房間裡睡覺。警方初步勘驗後，發現楊婦遺體並無外力侵害痕跡，應無他殺嫌疑，而馬男的房間離樓梯較遠，也很少經過該處，不一定知道母親墜樓，因而將他不起訴處分。

然而檢方深入追查後，發現楊婦告別式當天，一名和死者家屬熟識的牧師跟馬男提到，馬女在案發前約 30 小時曾傳簡訊給他，內容提到「媽媽摔下樓」、「關節變形」等語，由於馬女精神狀態不穩，常會傳一些不知所云的簡訊給他，牧師便不以為意，事後才察覺有異，將此事告訴馬男，全案逆轉。

法醫認定楊婦的死亡時間應為警方獲報前的 10 至 24 小時，意即馬女可能早就知道母親摔倒，卻見死不救拖了 30 個小時才報案。馬女出庭時則供稱，簡訊內容是她 24 日凌晨夢到母親摔倒後傳的，但檢方根據相關事證及牧師證詞，加上楊婦死狀與馬女簡訊中描述的相符，因而不採信馬女說詞，今日依遺棄致死罪起訴馬女。

