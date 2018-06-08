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中央社

全聯買下白木屋 相中北部都會區烘焙商機

中央社2018/06/08 18:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）全聯布局烘焙市場勢在必得，今天宣布購入白木屋的廠房設備供阪急BAKERY使用；全聯主管表示，白木屋廠房位於桃園，有助於未來在北部都會區門市增設阪急現烤麵包區。

景岳今天召開重大訊息記者會，宣布以新台幣7.9億元出售白木屋食品給全聯。

身為超市龍頭，全聯一直致力於樹立在市場上的獨特地位，除了主打便宜，更力求差異化；全聯看準國內烘焙市場的成長性，認為門市結合販售現烤麵包，可以滿足消費者的需求，甚至增加來店的次數或意願，便於2016年底宣布與日本H2O食品集團旗下阪急BAKERY技術合作。

全聯主管表示，過去阪急BAKERY的麵團、材料多從日本進口，如今購入白木屋的廠房設備，可以提升製程的生產效率，讓全聯在現烤麵包市場發展得更好，也預期今年設有阪急現烤麵包區的店數會顯著成長。

由於白木屋的廠房設備位於桃園，考量生產、配送的便利性，未來現烤麵包區會以北部都會區優先拓點。

蔬菜、水果、魚、肉、調理食品和烘焙是全聯現在重點經營的六大類商品，全聯主管分析，蔬果魚肉等生鮮商品是吸引消費者的主力，公司除了在主力經營項目上穩紮穩打，也希望在賣場飄香的現烤麵包能夠發揮讓消費者「聞香下馬」的作用，藉由品質與美味兼具的現烤麵包招來新客戶，並增加消費者的來店頻度。

全聯主管最後表示，布局現烤麵包市場是全聯相當明確的發展方針，這次購入白木屋廠房設備可以供阪急BAKERY的生產人員使用，至於未來是否有需要進一步投資冷凍麵糰廠、麵包烤焙廠，打造完整的生產線，則待完整盤點白木屋廠房設備後，再做決定。（編輯：張均懋）1070608

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