會考寫作6級分 沉默世代應為弱勢發聲

邱子茵說，她在作文中引述美國民權領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）說過的名言，在社會轉型的過程中，最大的悲劇不是壞人的囂張，而是好人的過度沉默，同時結合諾貝爾和平獎的最年輕得主馬拉拉（Malala yoursafzai） 勇於用生命為女性爭取受教權為例，強調現代的年輕世代的學生更應該勇於發聲，面對不公益的事情時，不是只做沉默的一群。

邱子茵今天下午在大崗國中接受訪問時談到，她從媒體中經常看到霸凌的新聞與場景，雖然她自己並沒有遇到類似遭遇，但是，卻可以感同身受到霸凌者的害怕與痛苦。

（中央社記者邱俊欽桃園8日電）國中教育會考寫作公布6級分樣卷，桃園市大崗國中學生邱子茵以校園霸凌的現象為出發，引述民權領袖名言與諾貝爾和平獎的得主的事蹟，認為「沉默世代」也要勇於為弱勢發聲。

邱子茵談到，在她們這一代，不少人對很多事情都是莫不關心，不會去管別人的事情，而只關心自己的事情，然而沉默卻造成多不公益的狀況越來越嚴重，面對霸凌事件多半選擇沉默，而不會為他人發聲；好人的沉默，造成惡人氣焰高漲，也讓社會沉淪，她認為，即使在「沉默世代」也要勇於為弱勢團體發聲。

平常非常喜歡閱讀的邱子茵說，她會將平日看到各種經典名句用在作文中，並且習慣從生活、新聞中所衍生的議題，談論自己如何看待與解決的方法。

她認為，寫作文對於訓練自己的文筆思緒、談話的邏輯有相當大的幫助。

她也謙稱這次考試的成績雖然比平常好，但是未達自己心目中的標準，未來仍會繼續努力。（編輯：梁君棣）1070608