和碩推自然語言辨識機器人 媲美亞馬遜

（中央社記者潘智義台北8日電）和碩聯合科技今天舉行年度創新發表會，董事長童子賢親自展示人工智慧、機器人、擴增實境、人工智慧物聯網，並秀出與亞馬遜、Google、阿里巴巴同等級的自然語言辨識機器人。

童子賢說，人工智慧（AI）可充分應用在機器人，但機器人卻不能代表AI，只是呈現的方式而已，透過手機、筆電一樣可以擁有智慧偵測裝置，導入AI。

他認為，AI產品功能會愈來愈好，AI浪潮與網路類似，經歷摸索、遲疑，但當潮流來臨之際，蜂擁又澎湃，產、官、學界都重視AI。

他說，台灣不能一直賣老產品、老技術，更要有創新元素，帶給消費者更新的便利。AI並不會呈現在單一產品，也不局限在智慧音箱、人形機器人，當AI逐漸發展為成熟產品，自然會散發出香味。