觀光股迎夏日商機 5月業績有看頭

法人指出，美食-KY邁入2018年以來，持續繳出穩健的雙位數營收成長，主要還是歸功於過去幾年持續投資中國及美國兩大海外市場、打造「雙火車頭」的成績，樂觀看待今年將陸續導入的美國投資，可望成為未來數年美國業績成長的催化劑。

美食-KY公布自結5月合併營收達新台幣21億元，較去年同期成長超過15%，累計今年1至5月合併營收102.77億元，也較2017年成長15%，年增率寫下4年來的同期新高。

在成長最快的美國市場，85度C在5月迎接第46間門市開幕，近年也在美國著重建立品牌、擴大市占率的策略。在中國市場，美食-KY 5月同店銷售仍維持穩定的成長力道，帶動營收向上攀升。

雅茗-KY今天公布5月合併營收新台幣1.83億元，較4月成長4.28%、較去年同期增加14.22%；累計今年前5月合併營收為8.84億元，年增率達13.34%，單月及累計前5月合併營收皆刷新歷年同期新高。

雅茗-KY分析，第2季正式進入夏日茶飲旺季，集團旗下連鎖茶飲品牌「快樂檸檬」、「茶閣裡的貓眼石」、「喝嘛」皆火力全開迎消費人潮，加上餐飲電商APP的外賣下單助攻，及搭配各品牌的旺季新品行銷策略，助攻5月營收創歷年同期新高。

展望第2季營運，雅茗-KY看好茶飲旺季需求強勁，將持續推升營運逐月成長。

雲品今天公告5月合併營收1.16億元，月增4%，但因品花苑於5月中起停業改裝，使得5月單月營收年減18%，累計今年1到5月合併營收6.42億元，仍較去年同期成長3%，符合淡季市場預期，全新婚宴品牌「頤璽」將於今年10月面市，目前已開始接單，預期將挹注雲品整體營運成績。（編輯：張均懋）1070608