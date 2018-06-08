中國首枚友誼勳章 頒授俄羅斯總統蒲亭

在頒授友誼勳章前，中共和中國政府褒稱長期對中國友好的重要外國人士，其正式用語是「中國人民的老朋友」。

新華社報導，中國友誼勳章授予對象是「為中國社會主義現代化建設和促進中外交流合作、維護世界和平作出傑出貢獻的外國人」。希望透過樹立中外友誼典範，向世界傳遞友誼和平、公平正義等基本理念，增進世界對中國的了解。

（中央社台北8日電）中國國家主席習近平今天在北京人民大會堂金色大廳頒授中國首枚友誼勳章給俄羅斯總統蒲亭。從過去褒揚稱「中國人民的老朋友」到如今頒授友誼勳章，可看到中國外交變遷。

南方周末曾於2011年報導，經檢索1949年至2010年的人民日報，60多年間，共有來自五大洲123個國家的601人，被稱為「中國人民的老朋友」。其中包括第一任新加坡總理李光耀、第一位訪問中國的美國總統尼克森。

從「中國人民老朋友」的稱謂變遷，也可一窺中國外交的軌跡。報導指出，早年，反帝、反殖、反侵略是辨識「老朋友」的依據。隨著中國外交走向務實，「老朋友」稱呼的意義也逐漸淡化。

據報導，從國籍看，在中國人民的老朋友中，最意外的是以日本人最多，達111名，是排名榜眼美國人的兩倍多。排名3至5名的分別是英國、法國和德國人。

有意思的是，南方周末同時以「傷害中國人民的感情」為關鍵詞在數據庫中檢索，發現「傷害感情」次數排行，日本、美國也分列前兩名。

南方周末曾引述北京大學國際關係學院教授張清敏分析說，老朋友最多的國家也就是中國外交中最重要的國家。

張清敏當時還指出，在大國中，唯有俄羅斯的老朋友不多，這是因為中國和前蘇聯「曾經是同志、兄弟關係，這種關係是親於、高於朋友的，後來中蘇關係惡化，也便不談朋友」。（編輯：馮昭/林克倫）1070608