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中央社

美自殺現象日益嚴重 當局視為公衛問題

中央社2018/06/08 18:23
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國政府官員今天表示，美國自殺率自1999年到2016年間上升30%，光是2016年就有將近4萬5000人選擇結束生命。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）提出的報告指出，自殺是「日益嚴重的公共衛生問題」，在全美50州中，有44州的自殺率大幅上升。

美國時尚設計師凱特絲蓓（Kate Spade）5日自殺身亡，再次引起有關注意心理健康和防治自殺的呼聲。

疾病管制暨預防中心副主任舒查特（AnneSchuchat）表示，自殺「是發生在全美家庭和社區的悲劇」。

舒查特說：「從個人、社區、雇主到醫療照護的專業人員，每個人都可以為拯救生命扮演一定角色，以扭轉這種令人憂心的自殺率上升現象。」

自殺為全美第10大死亡原因。專家指出，自殺很少是單一因素造成。

這項涵蓋1999年到2016年的研究指出，半數以上的自殺者在尋短當時，並沒有經過診斷而已知的心理健康問題。

報告指出，影響因素包括「感情問題或失戀，藥物濫用，身體健康問題，工作、財務、法律或住屋壓力」；最常見的自殺手法是開槍。

2014年到2016年這段期間，全美自殺率最高的是蒙大拿州，平均每10萬人就有29.2人自殺。自殺率最低的地方是美國首府華府，平均一年每10萬人有6.9人自殺。

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（譯者：林宏翰/核稿：張佑之）1070608

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