楊淑惠打造愛心物資分享平台　傳遞更多溫暖至社會角落

樹林區金寮里長楊淑惠為響應「溫心天使」打造「愛心物資分享平台」，募集量販店的愛心麵包供弱勢家庭及學童食用；楊淑惠說，有時對一些孤苦無依的老人或弱勢家庭來說，這些愛心麵包，是他們精神上的一大支柱。
楊淑惠表示，愛心麵包來自量販店，因標榜「麵包不過夜」的原則，凡麵包未於當日售出，賣場一律銷毀以維持品質；為達到減少浪費和提高食品安全，106年4月起與量販店合作，將麵包分送給需要的民眾，由志工將麵包打包成箱，再發送給國中、小弱勢學生當課後點心，最高紀錄一天就發送300多個麵包。
楊淑惠指出，由里內熱心人士、量販店及學校組成的「愛心物資分享平台」，秉持「資源不浪費，愛心不打烊」的精神，除接受各界物資，也向賣場以最優惠的價格購買物資，定期舉辦義賣，供民眾以低於市價購買，讓資源獲得最有效的分配與使用，廣獲好評；里民大讚，「買得便宜，還能做公益，很值得！」
今年春節的前夕，里內更與量販店合作，募集280套年菜分送給弱勢家庭與獨居老人，讓無數家庭感受社會溫暖；楊淑惠藉由義賣的活動喚起里民的愛心，投入捐款、捐物資行動，透過群眾力量，讓愛心物資分享平台不間斷，實質回饋幫助里內弱勢民眾，也希望大家的善心回饋可拋磚引玉，傳遞更多溫暖至社會角落。