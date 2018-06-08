楊淑惠打造愛心物資分享平台　傳遞更多溫暖至社會角落

樹林區金寮里長楊淑惠為響應「溫心天使」打造「愛心物資分享平台」，募集量販店的愛心麵包供弱勢家庭及學童食用；楊淑惠說，有時對一些孤苦無依的老人或弱勢家庭來說，這些愛心麵包，是他們精神上的一大支柱。

楊淑惠表示，愛心麵包來自量販店，因標榜「麵包不過夜」的原則，凡麵包未於當日售出，賣場一律銷毀以維持品質；為達到減少浪費和提高食品安全，106年4月起與量販店合作，將麵包分送給需要的民眾，由志工將麵包打包成箱，再發送給國中、小弱勢學生當課後點心，最高紀錄一天就發送300多個麵包。