NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈中市公部門暑期工讀　今抽籤Kimiko58公斤內臟脂肪1%8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

大S黑人王偉忠　14年後再為《超人特攻隊２》配音

記者翁新涵╱台北報導2018/06/08 18:45
▲大S再度配音彈力女超人。（圖／博偉，2018.06.08）
▲大S再度配音彈力女超人。（圖／博偉，2018.06.08）

皮克斯動畫電影《超人特攻隊》，2004年推出時，在全球獲得6.33億美金（合台幣190億）的票房成績，還風光獲得奧斯卡最佳動畫電影獎，14年過去，《超人特攻隊2》再次用超能力打擊犯罪、拯救地球。而中文版配音王偉忠、徐熙媛（大S）、陳建州（黑人）也再次回歸，只可惜配音「衣夫人」惟妙惟肖的蔡康永這次缺席。

第一集《超人特攻隊》是超能先生出去打江山，彈力女超人在家顧小孩，在第二集裡卻剛好相反，被問到如果是男生在家照顧小孩能否接受？大S笑說：「百分之九十的男性，都不太可能在家當全職爸爸，男性會喜歡親近小孩、跟他們玩，但是對於換尿布、做副食品等細節，卻是一竅不通，不要說小菲，我想其他男性也不太可能，而且男生一定都搶著出去當正義超人。」

而一對雙胞胎兒子正值活潑好動年紀的黑人，雖表示他與范范也是輪流照顧小孩，但當范范巡演、他得照顧小孩時，卻是任何工作都比不上的煎熬，「我最怕兒子搶玩具，因為他們這個年紀已經開始會動手動腳，我就得軟硬兼施管教他們，這時候能體會當媽媽真的很偉大」。


▲▼王偉忠（上圖）、陳建州（下圖）都回歸配音《超人特攻隊2》。（圖／博偉，2018.06.08）

被問到最想擁有何種超能力？大S毫不猶豫說:「如果能夠擁有隨心所欲的能力就好了！」她進一步解釋，比如看到不公平的事，可以用意念來解決，看到想吃的東西也能用意念吃下去。只是擁有超能力卻是妄想，她透露，經過了14年再次配音，加上自己當了媽媽，這次角色戲份加重，配起來非常過癮。而黑人則宣稱希望自己能跑得更快、跳得更高、籃球打得更好。王偉忠則實際說:「我想要有面對挫折的能力！」

對於再次回歸超級英雄懷抱，大S表示自己一直很喜歡《超人特攻隊2》的題材，尤其是即使超人也有很多煩惱的幽默，讓她在配音時數度笑出來。

關鍵字超人特攻隊2大s
I奶女模忘情熱舞　胸前視覺太驚人安心亞演舞台劇　「破戒」甘之如飴

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan