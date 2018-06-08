大S黑人王偉忠　14年後再為《超人特攻隊２》配音

第一集《超人特攻隊》是超能先生出去打江山，彈力女超人在家顧小孩，在第二集裡卻剛好相反，被問到如果是男生在家照顧小孩能否接受？大S笑說：「百分之九十的男性，都不太可能在家當全職爸爸，男性會喜歡親近小孩、跟他們玩，但是對於換尿布、做副食品等細節，卻是一竅不通，不要說小菲，我想其他男性也不太可能，而且男生一定都搶著出去當正義超人。」

皮克斯動畫電影《超人特攻隊》，2004年推出時，在全球獲得6.33億美金（合台幣190億）的票房成績，還風光獲得奧斯卡最佳動畫電影獎，14年過去，《超人特攻隊2》再次用超能力打擊犯罪、拯救地球。而中文版配音王偉忠、徐熙媛（大S）、陳建州（黑人）也再次回歸，只可惜配音「衣夫人」惟妙惟肖的蔡康永這次缺席。

而一對雙胞胎兒子正值活潑好動年紀的黑人，雖表示他與范范也是輪流照顧小孩，但當范范巡演、他得照顧小孩時，卻是任何工作都比不上的煎熬，「我最怕兒子搶玩具，因為他們這個年紀已經開始會動手動腳，我就得軟硬兼施管教他們，這時候能體會當媽媽真的很偉大」。



▲▼王偉忠（上圖）、陳建州（下圖）都回歸配音《超人特攻隊2》。（圖／博偉，2018.06.08）

被問到最想擁有何種超能力？大S毫不猶豫說:「如果能夠擁有隨心所欲的能力就好了！」她進一步解釋，比如看到不公平的事，可以用意念來解決，看到想吃的東西也能用意念吃下去。只是擁有超能力卻是妄想，她透露，經過了14年再次配音，加上自己當了媽媽，這次角色戲份加重，配起來非常過癮。而黑人則宣稱希望自己能跑得更快、跳得更高、籃球打得更好。王偉忠則實際說:「我想要有面對挫折的能力！」

對於再次回歸超級英雄懷抱，大S表示自己一直很喜歡《超人特攻隊2》的題材，尤其是即使超人也有很多煩惱的幽默，讓她在配音時數度笑出來。