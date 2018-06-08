輕軌二階大順路段走平面　捷運局：不採地下化

捷運局說明，高雄環狀輕軌路線長度約22.1公里、建設型式為地面路線，工程總經費165.37億元，其中一階工程已通車營運；另二階統包工程亦於05年8月10日由「中國鋼鐵股份有限公司」獲選為最有利標廠商，且在105年9月9日簽約，並於105年10月11日開始辦理本工程，陸續進場施工中，大眾捷運系統興建造價，地下化（50-65億/每公里）、高架方式（20-25億/每公里）、平面方式（8-15億/每公里）。

高雄環狀輕軌二階預計108年底全線完工，市府捷運局表示，二階大順路建設型式將採平面興建，因採地下型式興建，所衍生出的費用、時間及社會成本影響甚鉅，同時充滿不確定性，該局也將多方聽取意見，並在不違反政策目標及不報行政院變更計畫前提下，將合理的意見納入參考，妥適調整修正設計細節，以利工程順利進行。

捷運局表示，大順路總長度約6.2公里，此段若採地下化興建，造價初步估計將為310-403億，經費增加數倍之多，依據交通部頒訂之「捷運經費增加責任分擔機制及業務行政費及物調比例」規定：「…未來各地方政府提報綜合規劃報告較可行性研究階段增加經費時，如屬地方需求等可控制因素，應由地方政府全額負擔。」，因此，本案所增加費用須由市府負擔。

另外，有關地下施工問題，採地下化所需設置的通風井、緊急逃生、出入口、電梯、電扶梯等需設置於人行道，惟美術館路及大順路現況人行道空間約1.5m-2.5m，人行道空間相當有限，地下化要穿越中正路，但中正路下方已有車行地下道及捷運橘線。

潛盾深度需在這二者之下，因縱坡受限，出土段距離加長，都市環境造成衝擊，C32恐無法爬升至地面，該處設有避車軌，線形無法配置，若改採地下型式興建，除增加龐大經費外，且須重新由可行性研究、綜合規劃及環境影響評估層層重新報送中央核定，綜上，高雄環狀輕軌二階行經大順路段，有關建設型式將採平面興建。

捷運局指出，環狀輕軌係高雄未來極為重要的軌道運輸建設，為讓輕軌周邊路型等相關設計更貼近民眾需求，輕軌第二階段已舉辦相關公聽會、座談，並與社區居民溝通說明，該局未來將再更深入與民眾建立實質溝通，廣泛蒐集當地居民、社區及商家的意見，從民眾、交通等多方角度，全面檢視相關意見。