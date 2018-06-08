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娛樂

安心亞挑大梁演舞台劇　「破戒」甘之如飴

記者徐郁雯／台北報導2018/06/08 18:47
▲安心亞為了《日常恋襲曲》破戒吃澱粉。（圖／我城劇場提供，2018.06.08）
▲安心亞為了《日常恋襲曲》破戒吃澱粉。（圖／我城劇場提供，2018.06.08）

舞台劇《日常恋襲曲》今（8）日舉行演前記者會，該劇由安心亞獨挑大樑演出，問及連演22場，會不會擔心眼淚不夠用？安心亞則說：「不是眼淚才能夠表達出悲傷，也可以用很壓抑的難過來表達當下的感受。」她坦言過去拍攝電視劇時，覺得自己無法重複演出某個鏡頭，經過此次舞台劇訓練，也更重新認識自己。

《日常恋襲曲》故事核心發想於將近二十年前的「921大地震」，回憶當時情況，當年還是國小生的安心亞，對921完全無印象，她說：「我當時應該是睡死了，醒來後，媽媽說全部停課，才知道災情這麼嚴重！」事實上，安心亞本身對於地震非常害怕，她心有餘悸地說，｢我記得花蓮大地震時，搖得很劇烈，我當時二話不說立刻衝到媽媽房間，保護媽媽！」


▲安心亞首度挑大梁演舞台劇。（圖／我城劇場提供，2018.06.08）

問及彩排演出時，若遇到笑場或忘詞，如何化解台上的尷尬？安心亞笑說：｢只能靠臨場發揮啦！」但她也透露，舞台劇最困難的是「記走位」，更說一開始拍練時，經常走入「死亡區塊」，導致屁股面對觀眾。此外，安心亞為保持身材、不吃澱粉，此次在劇中需要一直吃泡麵，也讓安心亞苦笑說：「只能平常再少吃一點了。」《日常恋襲曲》演出共計22場，演出期間自6月8日到7月1日，地點於新光三越A11信義劇場Legacy Max。可直接向劇團買票，或洽ibon售票系統。


▲安心亞首度挑大梁演舞台劇《日常恋襲曲》。（圖／我城劇場提供，2018.06.08）

關鍵字日常恋襲曲安心亞
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