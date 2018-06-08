日本「最沒人氣的動物園」　充滿流浪動物和園長滿滿的

在日本有間號稱最沒有人氣的動物園，它就是茨城縣的「東筑波烏托邦自然動物公園」，因為地處偏遠的山上，距離最近公車站牌坐車都要花上30分鐘，日本網站介紹需搭乘四輪驅動車，好方便抵達園區，來形容它的荒涼、與地上充滿泥濘的窘境，雖說是動物園，其實裡頭的動物都是經由收養或是撿來的，也就是大型的動物收容所，就連員工都曾經只剩兩人，可以說什麼都是「最低限度」。

「東筑波烏托邦自然動物公園」 經歷過許多來客的風光歲月，但因為地點太偏僻加上交通不便，總總因素下，不僅沒有觀光客、收入銳減，連員工都銳減到只剩兩人，其中一個還是園長，雖然園長一手包辦大小事物，包括洗廁所、打水、餵養動物的工作。但還是因為人手不足，被批評環境衛生糟糕，惡性循環下，一年虧損將近500萬日幣，家人更勸園長關閉動物園，但他實在無法捨棄動物園裡的117隻動物，其感人的故事，經由電視節目《天才！志村動物園》揭露後，引起大眾的關心與熱議。