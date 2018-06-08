日本「最沒人氣的動物園」　充滿流浪動物和園長滿滿的

在日本有間號稱最沒有人氣的動物園，它就是茨城縣的「東筑波烏托邦自然動物公園」，因為地處偏遠的山上，距離最近公車站牌坐車都要花上30分鐘，日本網站介紹需搭乘四輪驅動車，好方便抵達園區，來形容它的荒涼、與地上充滿泥濘的窘境，雖說是動物園，其實裡頭的動物都是經由收養或是撿來的，也就是大型的動物收容所，就連員工都曾經只剩兩人，可以說什麼都是「最低限度」。
「東筑波烏托邦自然動物公園」 經歷過許多來客的風光歲月，但因為地點太偏僻加上交通不便，總總因素下，不僅沒有觀光客、收入銳減，連員工都銳減到只剩兩人，其中一個還是園長，雖然園長一手包辦大小事物，包括洗廁所、打水、餵養動物的工作。但還是因為人手不足，被批評環境衛生糟糕，惡性循環下，一年虧損將近500萬日幣，家人更勸園長關閉動物園，但他實在無法捨棄動物園裡的117隻動物，其感人的故事，經由電視節目《天才！志村動物園》揭露後，引起大眾的關心與熱議。
原本園中只有兩位員工，一位是園長小川高廣（80歲），另位女員工因為中學時到動物園參觀深受感動，遂畢業後也加入這充滿愛的動物園。這最沒有人氣的動物園，其實養著流浪貓狗、被主人拋棄的羊、和母親失散的熊等…….。和大家印象中著有著老虎、獅子、大象和珍禽異獸的動物園更是相差甚遠，但光是充滿可愛的流浪動物們，似乎比只是單純動物園來得有意義。
打定主意要一輩子照顧動物的園長，因為電視節目請來的顧問田井基文的幫助，似乎迎來了一切的轉機，不僅有了兩個新員工分別經營臉書和twitter，會放上許多搞笑的圖片來招攬來客，也計畫向銀行貸款、由電視台規畫提出經營費用、線上募資，希望能翻新環境和設備，也期待讓可愛的動物們過得更舒適，所以下次如果要到日本旅遊，不妨考慮到這充滿愛心的動物園參觀吧！
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