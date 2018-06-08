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日本「最沒人氣的動物園」　充滿流浪動物和園長滿滿的

寵毛網2018/06/08 18:13
日本「最沒人氣的動物園」　充滿流浪動物和園長滿滿的愛（圖／寵毛網）
日本「最沒人氣的動物園」　充滿流浪動物和園長滿滿的愛（圖／寵毛網）

在日本有間號稱最沒有人氣的動物園，它就是茨城縣的「東筑波烏托邦自然動物公園」，因為地處偏遠的山上，距離最近公車站牌坐車都要花上30分鐘，日本網站介紹需搭乘四輪驅動車，好方便抵達園區，來形容它的荒涼、與地上充滿泥濘的窘境，雖說是動物園，其實裡頭的動物都是經由收養或是撿來的，也就是大型的動物收容所，就連員工都曾經只剩兩人，可以說什麼都是「最低限度」。

電視節目《天才！志村動物園》，揭露動物園裡只有兩個員工的感人故事。

電視節目《天才！志村動物園》，揭露動物園裡只有兩個員工的感人故事。（圖／截圖自影片）

「東筑波烏托邦自然動物公園」 經歷過許多來客的風光歲月，但因為地點太偏僻加上交通不便，總總因素下，不僅沒有觀光客、收入銳減，連員工都銳減到只剩兩人，其中一個還是園長，雖然園長一手包辦大小事物，包括洗廁所、打水、餵養動物的工作。但還是因為人手不足，被批評環境衛生糟糕，惡性循環下，一年虧損將近500萬日幣，家人更勸園長關閉動物園，但他實在無法捨棄動物園裡的117隻動物，其感人的故事，經由電視節目《天才！志村動物園》揭露後，引起大眾的關心與熱議。

因為員工實在太稀少，遊客入園直接在自動販票機買票，將票放在門口櫃台上即可進入。（圖／翻攝自東筑波ユートピア

原本園中只有兩位員工，一位是園長小川高廣（80歲），另位女員工因為中學時到動物園參觀深受感動，遂畢業後也加入這充滿愛的動物園。這最沒有人氣的動物園，其實養著流浪貓狗、被主人拋棄的羊、和母親失散的熊等…….。和大家印象中著有著老虎、獅子、大象和珍禽異獸的動物園更是相差甚遠，但光是充滿可愛的流浪動物們，似乎比只是單純動物園來得有意義。

類似於動物園的可愛動物區，東筑波烏托邦自然動物公園」直接設立狗的專區。

類似於動物園的可愛動物區，東筑波烏托邦自然動物公園」直接設立狗與猴子專區。（圖／翻攝自東筑波ユートピア）

動物園當然也有貓的專區。

動物園當然也有貓的專區。（圖／翻攝自東筑波ユートピア）

動物園唯一僅有的猴子戲劇，開場會由貓咪登場。

動物園唯一僅有的猴子戲劇，開場會由貓咪登場。（圖／翻攝自東筑波ユートピア）

動物園坦言雖然有猴子戲劇節目，但其實對猴子們還是相當的放任，絕對沒有虐待事件。（圖／翻攝自東筑波ユートピア）

打定主意要一輩子照顧動物的園長，因為電視節目請來的顧問田井基文的幫助，似乎迎來了一切的轉機，不僅有了兩個新員工分別經營臉書和twitter，會放上許多搞笑的圖片來招攬來客，也計畫向銀行貸款、由電視台規畫提出經營費用、線上募資，希望能翻新環境和設備，也期待讓可愛的動物們過得更舒適，所以下次如果要到日本旅遊，不妨考慮到這充滿愛心的動物園參觀吧！

除了園長與原本女員工後新聘的一號員工，背影似乎非常的活潑。（圖／翻攝自東筑波ユートピア）

新聘2號員工肢體動作更是十分靈活，也希望她們能帶給動物園新的氣象。

新聘2號員工肢體動作更是十分靈活，也希望她們能帶給動物園新的氣象。（圖／翻攝自東筑波ユートピア）

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野生動物園出驚世奇招攬客　員工下跪嘆「怎麼沒人來看企鵝秀」

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關鍵字動物動物園志村動物園東筑波
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