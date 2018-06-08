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中央社

山寨金正恩入境 新加坡拘留訊問後放行

中央社2018/06/08 18:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新加坡8日綜合外電報導）模仿北韓領導人金正恩出了名的澳洲喜劇演員Howard X表示，他今天被新加坡有關當局拘留，訊問他的政治立場。

路透社報導，新加坡移民和關卡局（ICA）與新加坡警方並未立即就此評論。幾天後，新加坡將為美國總統川普和金正恩本尊的高峰會當東道主。這場峰會風險很高。

拒絕透露真實姓名的Howard X告訴路透社，他清晨抵達新加坡樟宜國際機場（Changi Airport）時，被拘留2小時，訊問約30分鐘。

他說：「（他們）問我，我的政治立場是什麼、我是否曾在其他國家參與過抗議活動。」Howard X表示，當局要求他遠離被指定為峰會「特別活動區」的聖淘沙（Sentosa）和香格里拉大酒店。

法新社報導，Howard X表示，他被問到是否曾參與香港的「占中」運動，他回答曾經參與。

川普和金正恩將在新加坡主島外的聖淘沙舉行歷史性峰會。川普據報將下榻五星級的香格里拉大酒店。

除了在市中心某個公園一隅之外，若未經警方許可，在嚴格管制的新加坡展開抗議活動屬非法行為。

Howard X表示，經拷問後，他終於獲准入境新加坡。他現在「要在這場歷史性峰會期間準備一些笑料」。（譯者：葉俐緯/核稿：何宏儒）1070608

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