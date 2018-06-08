金廈放流魚苗77萬尾 共維漁業永續

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）在金門和廈門中線海域，在雙方水產和漁業單位人員協助下，77萬尾魚苖順著魚梯滑入海中，十分壯觀。金廈雙方單位，期盼能藉著共同放流魚苗，維護兩岸漁業永續經營。

金門縣水產試驗所與福建省廈門市海洋與漁業局今天舉辦聯合放流魚苗活動，金門號試驗船與廈門方增殖放流作業船隻在金廈中線的211航標會合，各自在中線兩側展開兩岸聯合魚苗放流活動。

金門縣水試所孵育的午仔、黑鯛、鱸魚、平鯛各3萬尾，加上廈門市海洋漁業研究所所提供的黑鯛、黃鰭鯛、鱸魚各5萬尾及大黃魚50萬尾，大批魚苗順著魚梯滑入海中，相當壯觀。