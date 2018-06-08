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中央社

QS排名台校遭標五星旗 外交部籲勿縱容中國

中央社2018/06/08 18:41
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北8日電）英國QS高等教育機構公布最新世界大學排名，網站上卻將部分台灣的大學，國旗置為中華人民共和國的五星旗。外交部說，已責成駐處要求更正，並呼籲國際勿縱容中國蠻橫作為。

英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）日前公布最新世界大學排行，QS列出1000所頂尖學府，台灣共有17所大學上榜，台灣大學名列72名，是台灣唯一進入全球前百大的學府；不過，後續被發現，QS官方網站上，竟將台灣的大學的國旗圖示，錯置為中華人民共和國的五星旗。教育部下午發出新聞稿，提出嚴正抗議。

對此，外交部發言人李憲章表示，外交部已於第一時間責成駐英國代表處進洽該機構要求立即更正。

他說，外交部重申政府堅定捍衛國格及國家尊嚴的立場，不容任何挑戰，也再次提醒國際社會，「中國政府向各國企業文教機構強行輸出政治審查的蠻橫行徑，絕不應被忽視或縱容」，否則民主、自由、人權等普世價值，將遭受嚴重侵蝕。

同時，他表示，外交部呼籲各國政府、企業及公民社會應立刻挺身而出，團結民主國家力量，以積極具體行動，與台灣一起共同維護共享的普世價值，讓國際社會免於中國威嚇脅迫。

此外，英國在台辦事處回應表示，QS為私人公司。

中國打壓台灣動作頻頻，不僅阻撓台灣國際參與，包括世界衛生組織等國際組織的參與，近期也致函多家國際航空公司，要求不得將台灣列為「國家」。不僅如此，中國打壓台灣的行為，近來還擴及文化活動。（編輯：林興盟）1070608

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