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全國躲避球賽嘉義奪佳績　涂醒哲頒獎表揚

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/06/08 19:34
▲嘉北國小、北興國中、宣信國小躲避球隊參加中華民國107年第19屆全國躲避球錦標賽，分別獲得國小男童組冠軍、國中男生組冠軍及國小組第五名。巿長涂醒哲前往致賀表揚。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.08）
▲嘉北國小、北興國中、宣信國小躲避球隊參加中華民國107年第19屆全國躲避球錦標賽，分別獲得國小男童組冠軍、國中男生組冠軍及國小組第五名。巿長涂醒哲前往致賀表揚。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.08）

嘉義巿國中小躲避球隊全國賽發光。嘉北國小、北興國中、宣信國小躲避球隊遠征台東，參加中華民國107年第19屆全國躲避球錦標賽，分別獲得國小男童組冠軍、國中男生組冠軍及國小組第五名。6月8日下午於嘉北國小活動中心舉行頒獎典禮，嘉義市長涂醒哲前往慰勞球員及教練，並祝福即將前往韓國參加亞洲盃躲避球大賽的嘉北國小躲避球隊，奪得佳績。

此屆全國躲避球錦標賽中，嘉義市一次就摘下兩組冠軍，兩組冠軍隊伍都是嘉北國小林炫宇老師的子弟兵，多數北興國中的球員都是從嘉北國小躲避球隊畢業的校友，球員們平日在教練的指導下，揮汗練習、磨練技巧，不僅在平日早晨和午休時間加緊練習，也常常利用假日到校練習或進行友誼賽。去年11月嘉北國小更代表台灣參加在香港舉辦的閃避球國際錦標賽，當時也獲得冠軍榮耀。教練林炫宇的優異表現，更獲頒最佳教練獎。


▲嘉北國小體育組長林炫宇為嘉北國小及北興國中兩組冠軍教練，子弟兵表現優異，指導有方，獲頒最佳教練獎。 （圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.08）

涂醒哲表示，嘉北國小、北興國中及宣信國小的躲避球隊在第19屆全國躲避球錦標賽中勇奪冠軍、第五名佳績，證明了嘉義人不服輸，堅持夢想的可貴情操。特別向辛苦的教練及選手們致意，感謝他們不僅為自己爭取榮耀、實現夢想，也為嘉義市贏得尊敬與光榮。


▲嘉北國小躲避球男童組獲全國首冠，奪得龍旗，即將出征韓國，嘉義巿政府補助來回機票，鼓勵小選手再拚出好成績。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.08）

涂醒哲強調，贏得全國冠軍後，嘉北國小躲避球隊即將代表台灣，前進韓國首爾參加二年一度舉辦的亞洲盃躲避球大賽，挑戰更高榮譽，嘉義巿政府特別補助參賽機票，勉勵小選手們繼續發揮KANO精神，在亞洲盃中為台灣奮戰，為嘉義市爭光，讓世界看見臺灣、發現嘉義。


▲嘉北國小躲避球男童組即將出征韓國，獲台北-韓國來回機票補助。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.08）

關鍵字涂醒哲躲避球嘉北國小宣信國小北興國中
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