全國躲避球賽嘉義奪佳績　涂醒哲頒獎表揚

嘉義巿國中小躲避球隊全國賽發光。嘉北國小、北興國中、宣信國小躲避球隊遠征台東，參加中華民國107年第19屆全國躲避球錦標賽，分別獲得國小男童組冠軍、國中男生組冠軍及國小組第五名。6月8日下午於嘉北國小活動中心舉行頒獎典禮，嘉義市長涂醒哲前往慰勞球員及教練，並祝福即將前往韓國參加亞洲盃躲避球大賽的嘉北國小躲避球隊，奪得佳績。

此屆全國躲避球錦標賽中，嘉義市一次就摘下兩組冠軍，兩組冠軍隊伍都是嘉北國小林炫宇老師的子弟兵，多數北興國中的球員都是從嘉北國小躲避球隊畢業的校友，球員們平日在教練的指導下，揮汗練習、磨練技巧，不僅在平日早晨和午休時間加緊練習，也常常利用假日到校練習或進行友誼賽。去年11月嘉北國小更代表台灣參加在香港舉辦的閃避球國際錦標賽，當時也獲得冠軍榮耀。教練林炫宇的優異表現，更獲頒最佳教練獎。