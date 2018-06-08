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中央社

中國瘋阿膠非洲驢遭殃 陸企養驢也難緩解

中央社2018/06/08 18:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北8日電）中國市場對阿膠趨之若鶩，由於阿膠的成分是驢皮，人們對驢皮的渴望，連遠在數千公里外的非洲，也成了驢供應鏈的一環而難逃盜獵風險。陸企紛紛著手投資養驢，卻難以立刻緩解驢皮短缺。

自從阿膠在中國被追捧為補血滋陰、抗老化、壯陽的養生滋補品後，相關產品價格一路飛漲，驢子也不夠用了。外媒多次報導，中國市場對阿膠需求巨大，令許多遠在非洲的驢子也慘遭盜獵。

界面新聞報導，陸企佛慈製藥近日發布公告，根據公司戰略發展規劃，公司與自然人高建新共同發起設立甘肅佛慈生態農業股份有限公司，註冊資本人民幣5000萬元（新台幣約2.3億元），公司持股比例為85%。

公告表示，此次投資是根據公司業務規劃、經營發展和培育佛慈阿膠系列的相關需要，為強化上游驢皮原料資源優勢，確保驢皮原料品質、供應及戰略儲備。

在這之前，中國最大阿膠生產企業東阿阿膠從2002年開始，投資2億多元先後在山東、遼寧、新疆、內蒙古等地，建立多個「標準化養驢示範基地」。湖南的九芝堂阿膠也聲稱，所用驢皮均來源於全國自養驢基地。

近年來，阿膠在中國的市場價格一路飛漲，以東阿阿膠為例，2001年至2016年，15年間阿膠產品零售價從每公斤130元漲到5400元，漲幅超過40倍。與此同時，中國國內驢皮價格已經上漲了近100倍。

由於市場持續看旺阿膠後勢，佛慈製藥、同仁堂、太極集團等上市公司也先後進入阿膠市場，讓本來就短缺的驢皮原料進一步告急。

據2015年中國國家畜牧統計年鑑，毛驢存欄量已由1996年的944萬頭下滑到542萬頭。目前中國國內驢皮供應總量不足180萬張，還不足國內需求量的一半。

界面新聞報導指出，由於毛驢自身繁殖難、飼養週期長以及規模化養殖困難等問題的存在，佛慈製藥自己養的驢子要想緩解原料短缺，起碼也要3、5年之後。（編輯：陳家倫/林克倫）1070608

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