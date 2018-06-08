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中央社

鴻海5月營收創同期新高 Q2業績拚季增

中央社2018/06/08 18:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海自結5月合併營收新台幣3471.03億元，創歷年同期新高。法人預估鴻海第2季業績可望季增個位數百分點。

鴻海自結5月合併營收3471.03億元，較4月3439.87億元微增0.9%，比去年同期2798.45億元成長24.03%。鴻海5月營收創歷年同期新高。

從三大產品線來看，鴻海指出，5月相較4月，通訊（communication）類產品表現最佳，消費性電子（consumer electronics）產品次之，再者是運算（computing）產品。

若5月與去年同期相比，運算（computing）產品表現最強，消費性電子（consumer electronics）產品次之，再者是通訊（communication）類產品。

累計今年前5月鴻海自結合併營收1兆7186.68億元，較去年同期1兆5792.35億元成長8.8%。鴻海前5月營收創歷年同期新高。

法人表示，鴻海5月營收表現優於市場預期，網通設備出貨穩健，iPhone X和iPhone 8組裝力道淡季不淡，電腦產品出貨有撐。

展望第2季，法人預估鴻海第2季業績可望優於以往季節性表現，預估鴻海第2季業績有機會較第1季小幅成長個位數百分點，第3季開始為下半年旺季產品出貨準備。（編輯：趙蔚蘭）1070608

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