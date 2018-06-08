景岳擁白木屋4年 賠掉半個股本斷尾求生

景岳生物科技股份有限公司2014年1月28日公告，以平均每股成本新台幣13.5元，合計3.63億元拿下白木屋51%股權後，同年3月17日再宣告以平均每股35元、合計12.898億元取得剩餘的49%股權，風光入主已有21年歷史的白木屋蛋糕。

以精緻、高價位的路線打出名號的白木屋蛋糕成立於1997年，創辦人簡菱臻原本是室內設計師，短時間全台開了超過40家店，2011年起白木屋蛋糕受到塑化劑等食安事件衝擊影響而負債。

（中央社記者韓婷婷台北8日電）景岳生技4年前「以小吃大」，花16.5億元買下白木屋蛋糕，卻因市場定位不明、烘焙業競爭激烈等原因，賠掉近5億元，為求止血，今天不得不以7.9億元的砍半價賣給全聯，跨界投資夢碎。

當年景岳股本僅6.09億元，「以小吃大」硬是吞下尚處虧損狀態的白木屋，引發外界不少質疑，對景岳這筆購併案可說是霧裡看花，甚至有元老級的董事憤而離開。4年後景岳決定斷尾求生，市場定位不明、外行人領導內行人、烘焙業競爭太激烈等都是市場認定景岳投資白木屋失敗的原因。

景岳生技10年前創造了知名抗敏益生菌LP33，帶領台灣開發了功效益生菌新領域，許多國際及兩岸生技與食品大廠皆使用景岳的功效益生菌株，產品行銷全球。

主導購併白本屋案的景岳董事長陳根德，當初抱持的夢想是將益生菌與一般食品結合，創造出有特色的產品，輕鬆享受美食還可以兼顧健康的快樂。並打算進軍大陸市場，不料還未出國比賽就先陣亡。

有烘焙業者分析，近年房租、人事成本不斷上升，是各行各業都面臨的困境，但是烘焙業最重要的還是人。白木屋的產品線太窄，以生日蛋糕為主力產品，市場受限，加上自有通路的限制，規模難以擴大，這是策略上的劣勢。網購品牌氣勢大過實體店則是整個產業正面臨的演化，無法明確定位、因應市場變化只能被淘汰。

為了擴大營運規模，白木屋也曾經一度進駐百貨公司，考慮投入電商，希望擴大銷售觸角，在全國有25個據點，其中19家為直營門市，6家為百貨設櫃，另在桃園市楊梅區設有品牌探索館。

不過，近年來全民瘋做烘焙，新興的小型特色烘焙坊及網路銷售快速崛起，在歐美日韓名店及近年興起的打卡類美食快閃店夾擊下，累積虧損近5億元，賠掉景岳半個股本的白木屋，終究走入歷史，今天宣布由通路商全聯以7.9億元接手，有「蛋糕界香奈兒」的白木屋品牌何去何從？仍是未知數。（編輯：林孟汝）1070608