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中央社

聯合國NGO執委會主席：將提案遏制獨裁主義

中央社2018/06/08 19:01
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北8日電）聯合國非政府組織執委會主席納茲今天表示，俄國、中國、美國等許多國家，都出現領導人法西斯主義、國族主義和非自由主義的警訊，執委會將提案尋求各國合作，遏制獨裁主義。

世盟中華民國總會及世盟民主教育學院共同舉辦的「2018自由民主論壇」今天在台北福華飯店舉行，聯合國非政府組織（NGO）執委會主席納茲（Bruce Knotts）率領NGO執委會5人代表團，以及8個國家及組織人員與會。

世盟中華民國總會發布新聞稿指出，納茲表示，目前可以看到俄國、中國、北韓、印度、菲律賓、委內瑞拉、義大利，甚至自由民主標竿國家的美國，都出現領導人法西斯主義、國族主義和非自由主義的警訊，為了奪權、掌控權利，更掌控法院，讓人不得不回顧第一次和第二次世界大戰之前的類似情況。

納茲說，聯合國NGO執委會將以相關題目討論全球危機，以人為中心，提案修改聯合國章程，尋求各國的合作，遏制獨裁主義，謀求真正的自由民主與和平繁榮的世界。

世界自由民主聯盟總會長饒穎奇指出，民主制度的代議選舉雖有助於權力輪替，卻也限制政府研擬長遠政策的空間，造成財團與政治權力的結合，貧富差距加大，反資風潮風起雲湧，民粹主義興起，破壞民主社會的權力結構。

世盟中華民國總會理事長曾永權則說，目前的自由民主制度是「西方式民主」，在如今世局快速變化下，西方人士也產生兩大憂慮，一是政府效率低落，二是民粹主義盛行。

曾永權指出，根據蓋洛普民意機構調查，2016年全世界130多個國家和地區人民當中，48%認為美國是自由民主世界領袖，2017年卻跌到30%，這是對西方式民主的警訊，也是今日自由民主所面臨的危機，大家憂慮西方式自由民主政府效率不彰，無法有效提振經濟，提升人民所得，造成貧富差距加大，人民挫折感持續加深，使得自由民主體制是否能夠繼續領導世界的疑慮加劇。（編輯：林興盟）1070608

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