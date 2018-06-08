影／107年議員盃游泳邀請賽　旱鴨子變成水中蛟龍

台灣是個海島型國家，四面環海，但是大部分的台灣民眾都是旱鴨子，每年夏天溺水意外頻傳，留下許多遺憾，為推展國小學童游泳運動風氣、學習水域自救技能，彰化縣議員劉淑芳結合晴陽婦女關懷協會，8日上午在時假明道大學舉辦第十屆「議員盃」國小游泳邀請賽，經過一個上午的激烈競賽，各組成績揭曉，團體組冠軍北斗國小、亞軍螺陽國小、季軍埤頭國小、殿軍螺青國小、優勝田尾國小和水尾國小。



▲107年議員盃游泳邀請賽，來自北斗區四鄉鎮小選手齊聚池中展身手，個個像是水中蛟龍 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

縣議員劉淑芳表示，每年夏天野溪或海邊常傳出青少年戲水而發生溺水事件，提升游泳能力及水上安全知能刻不容緩。晴陽婦女關懷協會及縣議員劉淑芳，每年在暑假前夕都舉辦游泳邀請賽，本次比賽受少子化影響，報名選手比往年略減，總計有13所國小，近100位學童，分成中高年級男女生自由式暨蛙式八個組別競賽。



▲107年議員盃游泳邀請賽，來自北斗區四鄉鎮小選手齊聚池中展身手，個個像是水中蛟龍 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

前往幫小選手們加油打氣的副縣長陳善報表示，長達兩個月的暑假將到來，鑑於往年常是發生溺水意外的高峰期，特別呼籲家長們，務必要多加留意孩子的動向與戲水安全，讓所有的孩子都能，健康、平安、快樂放暑假。



▲107年議員盃游泳邀請賽，來自北斗區四鄉鎮小選手齊聚池中展身手，個個像是水中蛟龍 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

劉淑芳表示，提倡全民游泳運動，除了每年定期舉辦中小學邀請賽外，同時也辦理三至四梯次游泳基礎救生訓練班，參加學員相當踴躍而認真，而絕大多數學員都能珍惜教練的指導，學會游泳技能並達到強身目的。



▲107年議員盃游泳邀請賽，來自北斗區四鄉鎮小選手齊聚池中展身手，個個像是水中蛟龍 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

劉淑芳說，希望藉藉著邀請賽和訓練班以拋磚引玉，鼓勵大家學會游泳，並進而推動救生技能培養，以消減水中沈溺意外事故發生。會場中北斗警分局長洪文弘也進行反霸凌、反吸毒、反飆車、反幫派暨反暴力等少年預防犯罪活動宣導。