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爬上龜山島最頂峰 宜蘭學子歡度成年禮

中央社2018/06/08 19:06
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭縣政府今天舉辦成年禮活動，縣內約250名青年學子搭船前往龜山島，挑戰島上共有1706個階梯的401高地步道。學子們經一番考驗後成功登頂，高呼：「我轉大人了。」

宜蘭縣政府為讓青年學子留下難忘的成年禮回憶，上午舉辦「承載夢想、航向未來‧勇闖龜山島」成年禮活動，縣內各大專院校及高中職學校共14校、約250學生，經宜蘭縣代理縣長陳金德授旗後，分別從頭城烏石港搭船出發，前往宜蘭縣最具代表性的地景地標龜山島，之後再挑戰島上共有1706個階梯的401高地步道。

在攻頂路程中，沿途雖坡度陡峭，但經走完1706個階梯，站在海拔401公尺的島上至高點，眺望島上美麗風光與太平洋美景，並高呼：「我轉大人了」後，每名學子心中都相當感動。

國立宜蘭高商班聯會主席梁鈜傑，熱愛傳統北管。他這次參加成年禮時，更在401高地吹奏嗩吶。

這些學子經成功登頂、順利下山後，陳金德在島上恭喜他們終於克服困難。

陳金德受訪時說，龜山島是蘭陽平原的守護神，靜靜的看著宜蘭孩子離鄉打拼，也迎接宜蘭人成功返鄉，期許今天登頂成功的學子們在經歷成年禮的洗禮後，已邁入人生新里程碑，已不再是孩子，成年之後要開始肩負起更多的社會責任，言語行為都必須自己負責，更要學習自我獨立。（編輯：梁君棣）1070618

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