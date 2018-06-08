高雄國際綠建材大展登場　許立明簽三方合作意向書

2018高雄國際綠建材大展從6月8日至11日，在高雄世貿會展中心展出，除有數主題區展出外，並將邀請6位國際重量級大師與20餘位國內專家進行「大師高峰論壇」，為深化循環利用與綠建築發展，高市府由市長許立明代表，與瑞士商優力國際安全認證有限公司及台灣永續綠營建聯盟，於開幕會場共同簽署三方合作意向書，並宣告展覽與高峰論壇起跑，希透過共同合作方式逐步導入前瞻永續循環科技與全球供應鏈認證平台(UL SPOT)至高雄建築產業，加速國際接軌。

2018高雄國際綠建材大展今盛大登場，現場計有「高雄厝主題區、幸福建築WELL主題區、綠色循環經濟主題區、智能永續主題區、宜居生活主題區」等豐富特色內容展出，開幕剪彩儀式後，在美國在臺協會高雄分處處長歐雨修與國立成功大學能源科技與策略研究中心研究教授江哲銘見證下，由市長許立明與台灣永續綠營建聯盟秘書長楊明俊及瑞士商優力國際安全認證有限公司台灣分公司總經理陳宗弘共同簽訂三方合作意向書。

許立明表示，市府藉由推動「國際會展產業」活動讓高雄躍身世界知名會展城市，也成功爭取國際會議協會ICCA 2020年會在高雄，並支持中央「5+2創新產業」、「前瞻基礎建設」、「循環經濟產業」等重大政策，積極在高雄市推動「亞洲新灣區翻轉高雄新動力」五大公共建設390億元、「打造體感科技產業」-亞洲新灣區產業新聚落、「數位內容產業聚落」投資成長至118億元、「半導體及光電產業聚落」、「金屬、石化產業高值化」等政策推展，顯示高雄已成功轉型至創新產業發展。

他進一步指出，本次2018高雄國際綠(健)築暨建材大展，市府展現「高雄厝與智慧光電」等施政績效，率先全國制定「高雄市綠建築自治條例」、「高雄厝設計及鼓勵回饋辦法」等政策工具創造市場需求，引動立體綠化、太陽光電等綠營建產業在高雄的發展，產值超過千億以上。

美國在臺協會( AIT )高雄分處處長歐雨修表示，本次簽署合作的國際公司(UL.公司)為重要的全球大型企業，引領全球國際標準與驗證，此次在高雄共同推動「永續健康宜居與循環經濟產業」，相信能協助高雄市政府帶動「創新產業發展」與「產業升級」，增加更多國際投資與就業機會。