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克服身體病痛考高分 景文學生盼成心理醫生

中央社2018/06/08 19:20
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北8日電）107年國中教育會考成績單今天出爐，台北市私立景文高中國中部學生方茵體弱多病，只要流汗就全身發癢，仍考出34.6好成績，想讀北一女中，盼成為心理醫生，投身憂鬱症領域。

方茵出生時因體重過輕，住在保溫箱好一陣子，心臟也被診斷出二尖瓣膜脫垂，骨齡也比本身年齡小2歲，所以發育較同齡者慢，身形相當嬌小，甚至只要流汗，就會全身過敏、發癢。

方茵接受媒體訪問時笑說，她的身高是全班同學最矮的，只有145公分，「剛入學時很容易生病，尤其冬天班上門窗緊閉，空氣不流通，有同學感冒，我就會感冒」，她說，一學期請假請了60幾節。

儘管自小體弱多病，也沒有補習，方茵會考成績表現不錯，她說，上課認真聽講很重要，老師也會關心她，自修時有問題就請老師解惑。

方茵說，她未來想成為心理醫生，主力在憂鬱症症患者的診治，除了自己對心理領域有興趣外，自己平常有一些輕微症狀，平常雖樂觀正向，但會突然的情緒低落、感到自卑，像是會萌生這個世界不需要她等想法。

她說，憂鬱症患者平時很正常，一但發作會突然自殘或自殺，加上多數人對憂鬱症有些誤解，希望能投身在這領域。

台北市興雅國中學生陳弘碩考了33.6分，他先天有異位性皮膚炎，全身會乾癢紅腫，必須裹著紗布上學，當晚上因身體疼痛難耐，無法入睡時，他會閱讀科普書籍，藉此忘記身體的不適。

陳弘碩已錄取師大附中科學班，盼未來能研發克服皮膚宿疾的藥物或相關發明，幫助因異位性皮膚炎影響學習的學子。（編輯：梁君棣）1070608

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