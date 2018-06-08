影／長照經驗交流　日本三菱總合研究所參訪陽大醫院

為了解台灣長期照護及銀髮健康促進的做法，日本株式會社三菱總合研究所研究員一行四人，今（8）日上午參訪陽明大學附設醫院，並到位於新民院區的健康促進中心實地了解各項設施運作情形。

日本株式會社三菱總合研究所是一家政策及戰略的研究機構，研究內容包括：教育、醫療科技、社會福利及看護等。該研究所主任研究員川邊 万希子等一行四人利用到台灣參訪的機會，特地前來宜蘭參觀陽明大學附設醫院，並到陽大新民院區了解老人照護及健康促進的運作模式。而之所以有這次的參訪活動，是因為上個月，陽大醫院院長羅世薰曾率該院醫護人員到日本訪問，並與三菱總合研究所有過經驗交流。