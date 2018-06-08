影／長照經驗交流　日本三菱總合研究所參訪陽大醫院

為了解台灣長期照護及銀髮健康促進的做法，日本株式會社三菱總合研究所研究員一行四人，今（8）日上午參訪陽明大學附設醫院，並到位於新民院區的健康促進中心實地了解各項設施運作情形。
日本株式會社三菱總合研究所是一家政策及戰略的研究機構，研究內容包括：教育、醫療科技、社會福利及看護等。該研究所主任研究員川邊 万希子等一行四人利用到台灣參訪的機會，特地前來宜蘭參觀陽明大學附設醫院，並到陽大新民院區了解老人照護及健康促進的運作模式。而之所以有這次的參訪活動，是因為上個月，陽大醫院院長羅世薰曾率該院醫護人員到日本訪問，並與三菱總合研究所有過經驗交流。
今天上午一行人參訪陽大醫院健康促進中心時，該院社區醫學中心主任徐迺維詳細介紹該院健康照護網的運作情形及長照的實際做法，而前來參訪的三菱總合研究所研究員也表達高度興趣。主席研究員松下 知己表示，日本的醫院較少自己訓練志工，而是由區域政府訓練志工再與醫院合作，而通常醫院的急慢性醫療也是分開的。
在與三菱總合研究所研究員深刻互動後，徐迺維表示，台灣的長照是以日本的基礎發展出來的，但台灣除了政府之外，有許多醫療團體、醫院、社福團體等都非常積極的加入，也因此有新的組合及因地制宜的模式，而經過這次參訪，看到日本的專家學者對這個區塊非常有興趣，希望未來可以在這個基礎上對失能、失智者提供更好的照顧模式。