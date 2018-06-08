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影／王功採蚵車載客觀光　發生翻覆意外

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/08 19:59
▲嘉義市大同國小6年級師生到彰化縣王功海邊進行校外教學，學生分組搭採蚵車突失去動力，往下滑最後往左側翻覆，造成12人受到輕傷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）
▲嘉義市大同國小6年級師生到彰化縣王功海邊進行校外教學，學生分組搭採蚵車突失去動力，往下滑最後往左側翻覆，造成12人受到輕傷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

變調的生態之旅！嘉義市大同國小6年級135名畢業班學童，今8日上午到彰化縣芳苑鄉王功漁港體驗搭蚵車下蚵田的戶外教學，10人一組分乘採蚵車沿路觀賞海港風光，不料其中1輛蚵車才開上海堤就疑似失去動力導致翻覆，車上9名學童、2名女領隊與李姓駕駛共12人受傷，警方說，82歲李姓採蚵車駕駛的左肩受傷，將傳喚他詢問發生過程及追究肇事責任。


▲嘉義市大同國小6年級師生到彰化縣王功海邊進行校外教學，學生分組搭採蚵車突失去動力，往下滑最後往左側翻覆，造成12人受到輕傷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

8日上午11時11分彰化縣消防局接獲報案，指出彰化縣芳苑鄉雷達站風力發電第一支旁，有1輛採蚵車在上斜坡突然失去動力，下滑跌落坡坎，有3名6女國小學生及2名領隊、1名司機共12個人受傷，消防局趕到現場都送往二林基督教醫院。醫師說，除1名女學生口腔傷勢較傷，其都是小擦傷，診治裹傷後已無大礙。


▲嘉義市大同國小6年級師生到彰化縣王功海邊進行校外教學，學生分組搭採蚵車突失去動力，往下滑最後往左側翻覆，造成12人受到輕傷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

嘉義市大同國小小六學童8日上午到彰化王功魚港分乘14輛採蚵車戶外教學，其中一輛採蚵車上坡時，失去動力後往後滑行，最後翻落路面，有學童驚嚇大哭，現場一片慌亂，在後車目擊的老師也嚇了一大跳，事故造成9名學童及2名旅行社領隊和1名司機就醫。


▲嘉義市大同國小6年級師生到彰化縣王功海邊進行校外教學，學生分組搭採蚵車突失去動力，往下滑最後往左側翻覆，造成12人受到輕傷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

帶隊的學校老師蔡建生說，這次戶外教學委託救國團嚕啦啦的嘉義分公司辦理，8日早上七點半從嘉義出發，到彰化做戶外教學，體驗採蚵人家生活，每台採蚵車坐十名學生，其中一輛車子上斜坡時突失去動力，往下滑最後往左側翻覆，受傷的學生是六年一班同學。


▲嘉義市大同國小6年級師生到彰化縣王功海邊進行校外教學，學生分組搭採蚵車突失去動力，往下滑最後往左側翻覆，造成12人受到輕傷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

終於出事了！採蚵車載客觀光的問題備受爭議，彰化縣農業處副處長郭至善說，採蚵車的正確名稱是「牡蠣搬運機」，並非可供載人的車輛。去年縣府訂定「彰化縣牡搬運機管理自治條例」，送縣議會審議通過後已呈報農委會漁業署，目前正會有關部會審查中，未來即使自治條例通定並公告實施，採蚵車只能從事搬運牡蠣之用，仍禁止載送遊客觀光遊玩。


嘉義市大同國小6年級師生到彰化縣王功海邊進行校外教學，學生分組搭採蚵車突失去動力，往下滑最後往左側翻覆，造成12人受到輕傷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

關鍵字採蚵車王功漁港翻覆嘉義市大同國小芳苑鄉雷達站
高雄國際綠建材大展登場為工人安全　嘉市議員要求不要搏命

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