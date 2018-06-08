康和證5月大賺近1.4億元 樂觀看上半年將轉盈

康和證 (6016-TW) 今 (8) 日召開股東常會，董事長鄭大宇表示，5 月自結稅後純益 1.38 億元，每股純益 (EPS)0.23 元，儘管前 5 月累計稅後仍虧損約 5800 萬元，但隨著近 2 個月成交量擴大、經紀部門獲利提升，而股市多頭行情持續升溫推升泛自營部門獲利，樂觀預期上半年有望轉虧為盈。

鄭大宇認為，今年產業環境的挑戰嚴峻，將強化內稽內控和遵法，並積極朝金融科技服務轉型，也將透過發展運用大數據建構全新的服務平台。

康和已規劃申請轉投資創投公司，藉由與承銷業務合作，輔以研究團隊協助，尋找有潛力的企業，在 PreIPO 階段進行投資，未來也將尋找多元策略合作夥伴，發展全方位的金融商品及服務。