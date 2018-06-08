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康和證5月大賺近1.4億元 樂觀看上半年將轉盈

鉅亨網2018/06/08 19:32
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康和證 (6016-TW) 今 (8) 日召開股東常會，董事長鄭大宇表示，5 月自結稅後純益 1.38 億元，每股純益 (EPS)0.23 元，儘管前 5 月累計稅後仍虧損約 5800 萬元，但隨著近 2 個月成交量擴大、經紀部門獲利提升，而股市多頭行情持續升溫推升泛自營部門獲利，樂觀預期上半年有望轉虧為盈。

鄭大宇認為，今年產業環境的挑戰嚴峻，將強化內稽內控和遵法，並積極朝金融科技服務轉型，也將透過發展運用大數據建構全新的服務平台。

康和已規劃申請轉投資創投公司，藉由與承銷業務合作，輔以研究團隊協助，尋找有潛力的企業，在 PreIPO 階段進行投資，未來也將尋找多元策略合作夥伴，發展全方位的金融商品及服務。

康和證股東常會中通過配發每股現金股利 0.25 元和美股股票股利 0.55 元，合計共 0.8 元，是 2001 年以來新高，而董監改選後，董事長一職由現任董事長鄭大宇連任。

展望後市，鄭大宇強調，下半年將透過全面行動化的數位服務平台，引導企業轉型，訓練員工運用金融科技，成為全方位金融理財專業人才。

康和證受惠於股市萬點行情以及優化營運體質有成，去年全年稅後純益達 6.9 億元，EPS 1.15 元，創 20 年最佳紀錄，其中，子公司康和期貨 EPS 1.04 元，獲利大增 1.8 倍，在所有期貨商中的獲利成長幅度居冠。

康和證股價日 K 線圖。
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