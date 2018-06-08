愛樂種子 為孩子募集低音大提琴

台北市愛樂管弦樂團文化基金會企劃專員甘馥承今天接受中央社記者訪問表示，低音大提琴是管弦樂團中最大的樂器，在龐大的琴身中，飽含著低沉且溫柔的力量，在樂團中扮演著不可或缺的角色。

（中央社記者黃旭昇新北8日電）愛樂種子提供師資及樂器，服務新北市都市邊緣及偏遠地區弱勢的孩子，計畫開課的低音大提琴班，還缺6把1/4提琴，基金會邀民眾推動溫柔力量，成為愛樂種子孩子翻轉生命的推手。

愛樂種子的學員利用每星期的課後時間，從零開始學起。經長時間努力點滴成長，練到手指都長了又硬又厚的繭。期望其他的孩子也有學琴的機會，藉演出翻轉生命的樂章。

愛樂種子目前已成立11個分部，服務新北市17所中小學。愛樂種子公益提琴課程計畫已連續三屆舉辦「人生第一把琴募集」活動，許多民眾將自己珍視的提琴捐給愛樂種子，讓懷抱音樂的喜悅得以延續。

甘馥承受訪說，低音大提琴與其他三種提琴的構造不同，在樂團中常潛居在最後方，默默展現樂音的張力。其音色沉穩，但又兼具感性，豐富了整個聲域，點亮整篇樂章。

甘馥承表示，雖然學低音大提琴的人不多，但今年愛樂種子依然有新北市樹林大同國小、彭福國小的學生報名低音大提琴課程，在拚命想爭取表現機會的年紀裡，選擇較不顯眼的位置。

因基金會即將在9月開課，愛樂種子目前還缺6把1/4低音大提琴。甘馥承說，邀請每個經歷過低音大提琴溫柔力量的學琴民眾，可捐出不再用到的提琴，一起延續價值，成為愛樂種子孩子們生命轉動的推手。相信孩童會像愈磨愈亮的鑽石，有天在舞台上綻放自信的光芒。

愛樂種子計畫的孩子年齡都還小，提琴募集不易，基金會期盼社會的資源或學校音樂班的閒置樂器，能有效流轉且再利用，給孩子一個機會。學琴者的學習歷程及努力，也將伴隨著大提琴，送到有需要的孩子手上。（編輯：梁君棣）1070608