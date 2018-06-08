NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈Kimiko58公斤內臟脂肪1%為工人安全　嘉市議員要求不要搏命8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

橘子5月營收年增75%　迎旺季商機提早備戰

記者許家禎／台北報導2018/06/08 19:41
▲橘子集團今（8）日公告5月份自結合併營收達新台幣10億元，在人氣手遊《天堂M》持續挹注下，較去年同期成長75.5%。圖為橘子集團執行長 劉柏園。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.11）
▲橘子集團今（8）日公告5月份自結合併營收達新台幣10億元，在人氣手遊《天堂M》持續挹注下，較去年同期成長75.5%。圖為橘子集團執行長 劉柏園。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.11）

橘子集團今（8）日公告5月份自結合併營收達新台幣10億元，在人氣手遊《天堂M》持續挹注下，較去年同期成長75.5%；累計今（2018）年1到5月合併營收達71.6億元，年增112.8%。而為迎接遊戲旺季來臨，包含《天堂Ｍ》正在籌備推出新職業「黑暗妖精」的重大改版。為此，營運、行銷、後勤全都動起來，為500萬玩家們提早備戰，而集團旗下子公司也持續發揮共同作戰能力，為旺季商機做好準備。

橘子指出，公司自2018年1月1日起，因應國際財務報導準則第15號公報，集團旗下數位娛樂平台樂點（GASH）營業收入認列由總額法認列改採為淨額法認列，若還原總額法認列則集團2018年5月份自結合併營收新台幣12.4億元，較去年同期成長116.2%；累計1到5月自結合併營收新台幣83.8億元，較去年同期增加149.2%。

橘子集團指出，遊戲橘子跨世代手遊鉅作《天堂Ｍ》，5月份會員數突破500萬，除續開兩組新伺服器，更推出新系統與魔法娃娃，帶動營運熱度續強。而新產品日系直軸射擊手遊《發射吧！少女！》，則啟動創意戶外裝置、網路行銷、宣傳影片等全面溝通，引起玩家們熱烈討論，創下上線10日破萬下載量的好成績。

回顧5月，樂點（GASH）4月底搭配《天堂M》攻城戰推出的活動與攻城包開始展現效益，不但挹注營收成長，更讓用戶數突破115萬。橘子支付在通路拓展上完備OK超商布局，儲值功能繼國泰世華後，將於本月開放台新銀行ATM 的QR CODE儲值功能。樂利受惠母親節檔期，加上因應熱話題於Herbuy推出酷夏、野餐等臨時主題專區，大受消費者青睞。

展望6月，為迎接遊戲旺季來臨，遊戲橘子搶先開打暑期戰火，包含《天堂Ｍ》正在籌備推出新職業「黑暗妖精」的重大改版，並將從6月中起啟動系列玩家活動推升話題熱度。為迎接上市後最大改版，遊戲橘子營運、行銷、後勤等已做好萬全準備，為500萬玩家們提早備戰。

此外《新瑪奇》、《新楓之谷》、《跑跑卡丁車》等多款遊戲，也搶於暑假來臨前推新改版計畫。集團旗下子公司則持續發揮共同作戰能力，為旺季商機做好全面準備，樂點（GASH）將再推《天堂Ｍ》藍鑽禮包活動、橘子支付則配合《天堂Ｍ》活動贈送抵扣金。各事業體聯手，可望提升6月及暑假營運動能。

而今年適逢橘子關懷基金會10周年，基金會自5月起，啟動新世代冒險計畫－「NEW APES新人猿計畫」，呼籲年輕人要有敢冒險的精神，並與10個社會創新團隊合作，推動暑期冒險行動，開放18到24歲青年報名，共同為台灣下一個10年開拓新格局。

關鍵字橘子營收旺季天堂m商機暑期商機遊戲橘子
鴻海5月營收旺　創歷年同期新高

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan