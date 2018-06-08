橘子5月營收年增75%　迎旺季商機提早備戰

橘子集團今（8）日公告5月份自結合併營收達新台幣10億元，在人氣手遊《天堂M》持續挹注下，較去年同期成長75.5%；累計今（2018）年1到5月合併營收達71.6億元，年增112.8%。而為迎接遊戲旺季來臨，包含《天堂Ｍ》正在籌備推出新職業「黑暗妖精」的重大改版。為此，營運、行銷、後勤全都動起來，為500萬玩家們提早備戰，而集團旗下子公司也持續發揮共同作戰能力，為旺季商機做好準備。

橘子指出，公司自2018年1月1日起，因應國際財務報導準則第15號公報，集團旗下數位娛樂平台樂點（GASH）營業收入認列由總額法認列改採為淨額法認列，若還原總額法認列則集團2018年5月份自結合併營收新台幣12.4億元，較去年同期成長116.2%；累計1到5月自結合併營收新台幣83.8億元，較去年同期增加149.2%。

橘子集團指出，遊戲橘子跨世代手遊鉅作《天堂Ｍ》，5月份會員數突破500萬，除續開兩組新伺服器，更推出新系統與魔法娃娃，帶動營運熱度續強。而新產品日系直軸射擊手遊《發射吧！少女！》，則啟動創意戶外裝置、網路行銷、宣傳影片等全面溝通，引起玩家們熱烈討論，創下上線10日破萬下載量的好成績。

回顧5月，樂點（GASH）4月底搭配《天堂M》攻城戰推出的活動與攻城包開始展現效益，不但挹注營收成長，更讓用戶數突破115萬。橘子支付在通路拓展上完備OK超商布局，儲值功能繼國泰世華後，將於本月開放台新銀行ATM 的QR CODE儲值功能。樂利受惠母親節檔期，加上因應熱話題於Herbuy推出酷夏、野餐等臨時主題專區，大受消費者青睞。

展望6月，為迎接遊戲旺季來臨，遊戲橘子搶先開打暑期戰火，包含《天堂Ｍ》正在籌備推出新職業「黑暗妖精」的重大改版，並將從6月中起啟動系列玩家活動推升話題熱度。為迎接上市後最大改版，遊戲橘子營運、行銷、後勤等已做好萬全準備，為500萬玩家們提早備戰。

此外《新瑪奇》、《新楓之谷》、《跑跑卡丁車》等多款遊戲，也搶於暑假來臨前推新改版計畫。集團旗下子公司則持續發揮共同作戰能力，為旺季商機做好全面準備，樂點（GASH）將再推《天堂Ｍ》藍鑽禮包活動、橘子支付則配合《天堂Ｍ》活動贈送抵扣金。各事業體聯手，可望提升6月及暑假營運動能。

而今年適逢橘子關懷基金會10周年，基金會自5月起，啟動新世代冒險計畫－「NEW APES新人猿計畫」，呼籲年輕人要有敢冒險的精神，並與10個社會創新團隊合作，推動暑期冒險行動，開放18到24歲青年報名，共同為台灣下一個10年開拓新格局。