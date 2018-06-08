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中市公部門暑期工讀生抽籤　一般生中籤率僅1成

記者金武鳳／台中報導2018/06/08 20:06
▲台中市公部門學生暑期工讀，僧多粥少，今天採公開抽籤決定錄取名單（圖／市府提供)
▲台中市公部門學生暑期工讀，僧多粥少，今天採公開抽籤決定錄取名單（圖／市府提供)

臺中市政府107年大專青年學生公部門暑期工讀，總計釋出250個職缺，僧多粥少，由於報名人數多達769人，基於公平、公正原則，今天公開抽籤，除了特定生錄取200名外，一般生只有50個名額，錄取率偏低約為10%，有人幸運中籤笑哈哈，有人失望而歸，真是幾家歡樂幾家愁。

臺中市府勞工局局長黃荷婷表示，為提升大專學生職涯發展競爭力，並協助未來適性就業，特別規劃推動「青年學生公部門暑期工讀計畫」，迴響熱烈，去年吸引600多名學生報名，其中只有250人獲得工讀機會，他們之中有九成以上學生肯定，參與工讀有助於職場體驗與個人職涯發展，當然工讀有薪資收入，也能幫助家計。

今年報名更踴躍，總計有769人，經過資格審核，有736人獲准參加今天的公開抽籤。為求公平公正，勞工局邀請政風人員到場監督見證，抽籤過程全程錄音錄影，不少家長陪同學生到場關心，一同等待揭曉喜悅時刻。

「哇，被抽中太開心了！」陪伴女兒到場抽籤的林太太，一聽到女兒名字公布，比女兒還要開心，笑的合不攏嘴。確實，因為林姓女學生是參加一般生抽籤，僅僅50個錄取名額，卻有多達515人競逐，中籤率僅一成，中籤確實不簡單，值得開心。

主辦工讀名額抽籤的台中就業服務處表示，中籤學生將依抽籤順序及學生所填寫的志願，依序媒合分發到台中市政府各機關工讀。正取人員如放棄資格，將由備取的60人依序遞補，提醒幸運入選的學生好好把握這個學習機會。

黃荷婷表示，工讀是為提供學生職場體驗，並協助他們及早規畫職涯發展。去年參與工讀的女大生小淇，在校就讀傳播藝術系，報名參加暑期工讀，經分派到文化局圖書館服務。工讀期間，小淇在圖書館發揮所學專長，協助設計活動海報、看板及布置管區，不同於學校的學習經驗，讓她從中學習到寶貴經驗，收獲滿滿。


▲公部門暑期工讀受歡迎，報名踴躍，今抽籤吸引很多關心民眾到場「監抽」（圖／市府提供）

就業服務處傅晶如處長表示，本計畫不僅提供工讀機會，還安排教育訓練，幫助工讀學生瞭解職場趨勢及建立正確工作態度與觀念，有助於學生能夠提早做出個人職涯規劃，領先同年齡的朋友早一步完成就業準備。

就業服務處也提醒備取或想利用暑期打工的同學，暑期打工除了能獲得實質薪資幫助家計外，還能增加職場經驗，提升職涯發展競爭力，大臺中人力資源網(http://takejob.taichung.gov.tw/)兼職打工專區持續不斷更新職缺，網站平台資源豐富職缺眾多，是尋找工作機會最有力的幫手，歡迎多加運用。

抽籤正備取名單及工讀單位等詳細資料，將於下午5時前公告於勞工局及就業服務處網站，有任何疑問可洽臺中市就業服務處第一課04-22289111轉分機36100。

關鍵字公部門工讀抽籤勞工局台中就業服務處
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