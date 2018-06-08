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〈新光金股東會〉李紀珠兩度辭職非薪水喬不攏 是工作

鉅亨網2018/06/08 19:38
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新光金控 (2888-TW) 今 (8) 日舉行股東會，副董事長李紀珠會後發布聲明澄清自己今年 3 月至 4 月間兩度請辭，不是因為薪水喬不攏，而是工作環境不友善，當時董事會也決議要董事長吳東進改善工作環境，李紀珠強調，尊重董事會決議，續留任。

李紀珠於 3 月中旬請辭金控總經理，只留下金控、人壽副董事長，但 4 月下旬又驚傳她連副董事長都要辭去，而傳言都指向李紀珠請辭原因是因為薪水喬不攏。

事隔多月，李紀珠今天於股東會後脫稿演出宣讀一份聲明稿，表示之前曾請辭副董事長，不是因為薪水喬不攏，而是與工作環境不友善因素有關。

此外，李紀珠也提到，內部調查，她從未與獨董討論相關薪酬事宜，新光金也都已鄭重澄清，而且她強調，當初到新光金任職就不是為了薪水，而是為了好好整頓公司。

李紀珠進一步表示，自己到任新光金是拿金控總經理合約，沒有副董事長的薪水，因此在兼任副董事長 10 個月內，自己是做了白工，但當她辭去金控總經理後就沒有領總經理薪酬，目前所有有關加薪等議題根本是有心人刻意操作。

至於是否確定留任？李紀珠強調，尊重董事會決議，當時董事會董事長吳東進允諾改善她的工作環境，因此她未來會接受董事會託付，堅守崗位，與新光金同仁打拚。

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