〈新光金股東會〉李紀珠兩度辭職非薪水喬不攏 是工作

新光金控 (2888-TW) 今 (8) 日舉行股東會，副董事長李紀珠會後發布聲明澄清自己今年 3 月至 4 月間兩度請辭，不是因為薪水喬不攏，而是工作環境不友善，當時董事會也決議要董事長吳東進改善工作環境，李紀珠強調，尊重董事會決議，續留任。

李紀珠於 3 月中旬請辭金控總經理，只留下金控、人壽副董事長，但 4 月下旬又驚傳她連副董事長都要辭去，而傳言都指向李紀珠請辭原因是因為薪水喬不攏。

事隔多月，李紀珠今天於股東會後脫稿演出宣讀一份聲明稿，表示之前曾請辭副董事長，不是因為薪水喬不攏，而是與工作環境不友善因素有關。