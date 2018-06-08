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今日暖新聞》影／端午節前大通電子公司致贈弱勢戶慰問金

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/08 20:10
▲大通電子公司再發揮愛心，副董事長謝阿柳逐一頒贈端節慰問金給弱勢戶，市長邱建富讚譽「菩薩心」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）
▲大通電子公司再發揮愛心，副董事長謝阿柳逐一頒贈端節慰問金給弱勢戶，市長邱建富讚譽「菩薩心」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

長年關懷弱勢族群的大通電子公司，於端午節前再發揮愛心，贈每戶新臺幣3千元的慰問金給彰化市「馬上關懷戶」與「急難救助戶」，致贈儀式於8日上午11點在介壽生活藝文館舉行，共有97戶受惠，發放金額為29萬1千元，市長邱建富頒發感謝獎座給該公司，對其長期行善的義舉表示感佩之意。


▲大通電子公司再發揮愛心，副董事長謝阿柳逐一頒贈端節慰問金給弱勢戶，市長邱建富讚譽「菩薩心」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

花壇鄉的大通電子公司行善10多年，每年三節都發放慰問金給低收入戶，展現企業回饋社會的責任，副董事長謝阿柳年輕時是中山國小老師，在丈夫創業初期，她協助送貨到大城鄉偏遠的西港地區，原本覺得自己狼狽可憐，但看到老人家孤苦無依的情況，從此發願幫助窮人，謝阿柳說，幫多少人、捐了多少錢都記不得了，也不需要去記。


▲大通電子公司再發揮愛心，副董事長謝阿柳逐一頒贈端節慰問金給弱勢戶，市長邱建富讚譽「菩薩心」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

8日上午代表大通公司致贈慰問金的副董事長謝阿柳強調，之所以十數年來特別關懷弱勢戶，主要是早年她協助夫婿創業，在草創時期歷盡千辛萬苦，深知「艱苦人」的困頓，因此希望藉由適時對弱勢戶伸出援手，協助「艱苦人」度過難關，謝副董事述說過往辛酸的故事情形，令人動容。


▲大通電子公司再發揮愛心，副董事長謝阿柳逐一頒贈端節慰問金給弱勢戶，市長邱建富讚譽「菩薩心」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

邱建富說，包括「馬上關懷戶」與「急難救助戶」等社會邊緣戶，由於受到法令的限制，往往都無法得到政府資源的幫助，因此，慈善企業和團體在此時就扮演相當大的輔助角色，讓弱勢家庭能夠得到實質的補助，感受企業的溫暖送愛。

這幾年來，大通電子股份有限公司，在董事長王鄭晰以及副董事長謝阿柳的支持之下，每逢春節、端午節、中秋節等重要節日，都會捐贈關懷慰問金給弱勢族群，這次端午節即將到來，大通再度展現愛心。


▲大通電子公司再發揮愛心，副董事長謝阿柳逐一頒贈端節慰問金給弱勢戶，市長邱建富讚譽「菩薩心」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

邱建富稱讚大通電子股份有限公司，多年來以真誠、務實、友善的態度，關懷人文、回饋社會，成為卓越企業，邁向永續經營，並在每個重要節慶都會關懷弱勢族群，愛心感人，他也呼籲其他社會慈善團體，能熱心公益、慷慨解囊，共同為社會弱勢族群付出愛心，讓大家都能感受到社會的關懷與溫暖。

關鍵字大通電子端節急難救助戶馬上關懷戶謝阿柳
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