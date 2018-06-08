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中央社

拉皮削骨高風險醫美擬納管 最快8月上路

中央社2018/06/08 19:37
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北8日電）衛生福利部醫事司今天預告修正草案，明訂拉皮、削骨、大量抽脂等高風險醫美手術需特定專科、有受訓醫師才能操刀，且沒有急診室的醫療院所執行美容手術應有緊急後送轉診計畫。

醫美手術糾紛頻傳，今年初就曾有一名女子接受抽脂手術，結果休克送醫不治，凸顯特定醫美手術有高風險，且麻醉議題也受關注。

衛生福利部醫事司今天預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正草案」，明訂削骨、中臉部拉皮、抽取量5000毫升以上抽脂及腹部整形等，需進行全身麻醉且風險性較高的美容醫學手術，納入特管辦法管理。

草案規定，醫院或診所若欲施行上述項目，施術醫師須具備部定專科醫師資格，並應接受過相關訓練並領有證明，向直轄市、縣（市）主管機關申請核准登記後，才能施行。該辦法也規範，不得為未滿18歲的青少年實施非醫療目的的美容醫學手術。

石崇良說，考量施行美容醫學手術的醫療機構，可能因規模較小（如診所），沒有設置急診室，為確保病患發生緊急狀況時，能得到適當緊急處置，草案也規定施行特定美容醫學手術項目的99床以下醫院及診所，應訂有緊急後送轉診計畫。

此次修正也規範施行美容醫學手術時，除手術醫師外，應有另一名醫師同時在場執行麻醉業務，以確保手術過程中，如因麻醉或其他突發情形，可有另一位醫師協助緊急處置。

石崇良說，若手術需全身麻醉，應有專任或兼任的麻醉科專科醫師執行麻醉；若是非全身性的靜脈注射屬中度、輕度麻醉者，得由手術醫師以外，受麻醉相關訓練的醫師執行。

此預告草案經60天評論期，若一切順利，最快在8月初可正式公告上路。

石崇良提醒，民眾接受美容醫學手術前，應多方收集資料審慎思考，因高風險手術可能危及性命或造成嚴重後遺症，如做中臉部拉皮，此部位有複雜的血管和神經，稍有不慎可能就受影響。（編輯：管中維）1070608

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