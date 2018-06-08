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三大法人賣超62億元 鴻海未演母以子貴行情 電子三

鉅亨網2018/06/08 19:44
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台股今 (8) 日受到電子三雄及國巨都出現拉回，僅靠金融尾盤稍微收斂跌幅，終場仍下跌 95.33 點，以 11156.42 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 39.21 億元，外資自營商買超 1.79 億元，投信買超 1.22 億元，自營商自營賣超 2.73 億元，自營商避險賣超 21.77 億元，合計賣超 62.5 億元。原本獲得外資連續買超的電子三雄，由於鴻海未能上演母以子貴行情，今天同步遭外資賣超。

期貨部分，三大法人則是同步偏空，外資減碼多單 1526 口，淨部位多單續降到 50991 口；投信加碼空單 537 口，淨部位空單來到 24837 口；自營商加碼空單 415 口，淨部位空單來到 5405 口，合計三大法人減碼多單 2478 口，淨部位多單為 20749 口。

外資今天反手砍出電子權值股，電子三雄同遭賣超，原本台積電、鴻海及大立光都獲外資連 3 買，今天都同步遭外資，面板雙虎友達、群創，聯電、和碩、佳世達、亞太電、光罩、華邦電、強茂、光寶科、技嘉、欣興、廣達等賣超張數也都超過 2000 張。

相較之下，金融股仍是外資主要買超族群，元大金、新光金、國泰金、中信金、台新金、合庫金、富邦金、國票金等，均獲外資買超。

ETF 部分，外資對台灣 50 連續 3 天買超；至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 2 天買超，轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資今天又重新啟動買超，而且一買就是 1.1 萬張，創 4 月 30 日以來新高。

外資集中市場買超第 1 名元大台灣 50 反 1，買超張數 11167 張，第 2 名中美晶，買超 5832 章，第 3 名光磊，買超 5571 張，第 4 名晶電，買超 5471 張，第 5 名元大金，買超 4328 張。

外資集中市場賣超第 1 名為群創，賣超張數 13852 張，第 2 名鴻海，賣超 13794 張，第 3 名元大滬深 300 正 2，賣超 12213 張，第 4 名富邦 VIX，賣超 9809 張，第 5 名友達，賣超 9693 張。

法人表示，原本外資看好鴻海今天可望演出母以子貴行情，不過事實證明，現在資金全部都流向 FII，導致母以子貴行情落空，因此外資中止對鴻海的買超，連帶也讓電子股成為外資砍殺的族群，所幸賣壓並沒有那麼沉重，也保留了指數維持高檔整理的空間。

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〈新光金股東會〉李紀珠兩度...5G帶動網通需求增溫 鴻海...

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