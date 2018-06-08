三大法人賣超62億元 鴻海未演母以子貴行情 電子三

台股今 (8) 日受到電子三雄及國巨都出現拉回，僅靠金融尾盤稍微收斂跌幅，終場仍下跌 95.33 點，以 11156.42 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 39.21 億元，外資自營商買超 1.79 億元，投信買超 1.22 億元，自營商自營賣超 2.73 億元，自營商避險賣超 21.77 億元，合計賣超 62.5 億元。原本獲得外資連續買超的電子三雄，由於鴻海未能上演母以子貴行情，今天同步遭外資賣超。

期貨部分，三大法人則是同步偏空，外資減碼多單 1526 口，淨部位多單續降到 50991 口；投信加碼空單 537 口，淨部位空單來到 24837 口；自營商加碼空單 415 口，淨部位空單來到 5405 口，合計三大法人減碼多單 2478 口，淨部位多單為 20749 口。